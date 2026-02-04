مباريات الأمس
لحظة بلحظة.. الزمالك ضد كهرباء الإسماعيلية 3 - 1 (الشوط الثاني)

كتب : محمد عبد الهادي

07:28 م 04/02/2026 تعديل في 09:17 م
يقدم موقع "مصراوي"، لزواره الكرام، خدمة لحظة بلحظة لمتابعة مباراة الزمالك وكهرباء الإسماعيلية، والتي تجمع بينهما الثامنة مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الـ17 من الدوري المصري.

وأعلن معتمد جمال المدير الفني للزمالك تشكيل المباراة وجاء كالتالي:

حراسة المرمى : محمد صبحي.

خط الدفاع : أحمد خضري – محمود حمدي "الونش" – السيد أسامة – محمد إبراهيم.

خط الوسط: محمد إسماعيل – أحمد حمدي – آدم كايد.

خط الهجوم : أحمد شريف – ناصر منسي – عدي الدباغ

متابعة مباراة الزمالك وكهرباء الإسماعيلية

الدقيقة 1: انطلاق المباراة

الدقيقة 2: عرضية من أحمد شريف مرت من تحت رجل ادم كايد ثم شتتها دفاع كهرباء الإسماعيلية بعد ذلك

الدقيقة 5: هجمات متبادلة من الفريقان ورغبة كبيرة لخطف الهدف الأول.

الدقيقة 7: تسديدة قوية من لاعب كهرباء الإسماعيلية من خارج منطقة الجزاء خرجت أعلى مرمى صبحي إلى خارج الملعب

الدقيقة 12: تسديدة من أحمد شريف من داخل منطقة الجزاء خرجت أعلى المرمى لكن الحكم رفع رايته بعد ذلك معلنا تسلل على شريف.

الدقيقة 16: تسديدة قوية من كريم يحيي من داخل منطقة الجزاء اصطدمت في الونش.

الدقيقة 20: عرضية من أحمد شريف داخل منطقة الجزاء حاول أحد لاعبي الزمالك لعبها بضربة رأسية لكن كريم يحيي تصدى لها برد فعل رائع.

الدقيقة 30: ضغط من لاعبي كهرباء الإسماعيلية

الدقيقة 33: علي سليمان لاعب كهرباء الاسماعيلية يهدر فرصة هدف محقق بتسديدة أعلي مرمي الزمالك الخالي.

الدقيقة 37: هدف أول للزمالك عن طريق أحمد شريف بتسديدة أرضية زاحفة سكنت الشباك بنجاح.

الدقيقة 42: عدي الدباغ يسجل الهدف الثاني للزمالك

الدقيقة 44: كهرباء الإسماعيلية يسجل الهدف الأول له في اللقاء وتصبح النتيجة 2-1.

الدقيقة 45: انتهاء الشوط الأول من مباراة الزمالك وكهرباء الإسماعيلية.

الدقيقة 46: انطلاق الشوط الثاني من مباراة الزمالك وكهرباء الإسماعيلية.

الدقيقة 52: أحمد شريف يسجل الهدف الثالث للزمالك

