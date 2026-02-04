إعلان

إعلام عبري يزعم اغتيال قائد لواء الشمال في الجهاد الإسلامي بغزة

كتب- أسامة النساج:

06:45 م 04/02/2026 تعديل في 06:57 م

قوات الاحتلال الأسرائيلي

زعم مصدر أمني إسرائيلي، اليوم الأربعاء، تمكن قوات الاحتلال الإسرائيلي من اغتيال علي رازينا، قائد لواء الشمال في الجهاد الإسلامي بقطاع غزة، على الرغم من وقف إطلاق النار في القطاع منذ أكتوبر 2025، وفق قناة 12 الإسرائيلية.

وكان رازينا، شغل منصب قائد لواء الجهاد الإسلامي في شمال قطاع غزة، ويأتي هذا في الوقت الذي يشهد فيه القطاع قصف إسرائيلي مستمر.

وفي وقت سابق من اليوم، أدانت حركة المقاومة الإسلامية حماس، تصعيد إسرائيل المستمر وقصفه الإجرامي على مختلف مناطق قطاع غزة، والذي أسفر عن ارتقاء أكثر من 20 مدنيًا، بينهم أطفال ومسعف، يشكل استمرارا مباشرًا لحرب الإبادة والعدوان.

وأشارت حماس، إلى أن التصعيد يؤكد النوايا المبيّتة لمجرم الحرب نتنياهو لتعطيل تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.

وأكدت أن مزاعمَ الاحتلال المجرم بوقوع حادثة إطلاق نار استهدفت أحد جنوده ليست سوى ذريعةٍ واهية لتبرير مواصلة القتل والعدوان بحق شعبنا، ومحاولةٍ إجرامية لفرض واقعٍ دائم من التنكيل والإرهاب في قطاع غزة، في استخفافٍ صارخ باستحقاقات اتفاق وقف إطلاق النار والتفاهمات القائمة.

