اليونان.. حادث تصادم قارب مهاجرين مميت ورجال الإنقاذ يبحثون عن مفقودين

(أ ب)

مشطت زوارق خفر السواحل اليوناني ومروحية تابعة لها مياه البحر بالقرب من جزيرة شرقي بحر إيجة اليوم الأربعاء، وذلك في أعقاب حادث تصادم وقع أثناء الليل بين زورق دورية وقارب سريع كان يحمل مهاجرين، مما أسفر عن مقتل 15 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من عشرين آخرين.

ووفقا لخفر السواحل، تشير المعلومات الأولية إلى أن معظم من كانوا على متن القارب السريع ينتمون للجنسية الأفغانية.

وأضافت السلطات أنه جرى نقل 24 شخصا، بينهم 11 طفلا، إلى المستشفى في جزيرة خيوس عقب التصادم الذي وقع مساء أمس الثلاثاء.

وقال مدير المستشفى كريستوس تسياهريس لصحيفة بروتو ثيما اليونانية أن ثلاثة من المصابين في حالة خطيرة ويتلقون العلاج في وحدة العناية المركزة، بينما تم إدخال 10 أطفال دون سن الخامسة عشرة إلى جناح الأطفال.

وقالت قوات خفر السواحل إن اثنين من أفرادها أصيبا أيضا، ولا يزال أحدهما في المستشفى، اليوم الأربعاء.

وأوضحت السلطات أنه قد تم انتشال جثث 11 رجلا وثلاث نساء من البحر، بعد وقت قصير من وقوع حادث التصادم، ثم لفظت امرأة أنفاسها في وقت لاحق بالمستشفى.

ولم يتضح بعد عدد الأشخاص الذين كانوا على متن القارب السريع. وبدأت أربعة زوارق دورية مروحيتان وغواصين عملية البحث ليلا، حيث استمرت حتى صباح اليوم الأربعاء بواسطة مروحية وخمس سفن دورية.

وكانت السلطات اليونانية أعلنت في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء، وفاة 15 شخصا على الأقل إثر الحادث.

وذكرت وسائل إعلام يونانية أن عشرات الأشخاص كانوا على متن قارب المهاجرين، الذي كان متجها من تركيا نحو جزيرة خيوس.

وأفادت قناة سكاي بأن زورق دورية تابعاً لخفر السواحل اعترض القارب وأمره بتغيير مساره، ليحدث بعد ذلك تصادم بين الزورقين في ظروف لا تزال غير واضحة، مما أدى إلى سقوط عدة أشخاص في البحر.