إعلان

دعوى فسخ تعاقد.. دفاع شادي محمد يعلن تصالحه مع إحدى شركات التطوير العقاري

كتب : أحمد عادل

06:41 م 04/02/2026

المحامي محمد رشوان

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أحمد عادل

أعلن المحامي محمد رشوان، دفاع شادي محمد لاعب الأهلي السابق، عن تصالح موكله مع إحدى شركات التطوير العقاري بعد استلامه الوحده المتنازع عليها وانهاء كافه الالتزامات الماليه بين الطرفين.

وكانت محكمة استئناف مدني القاهرة، أجلت نظر الدعوى المقامة من إحدى الشركات العقارية بالتجمع الخامس ضد اللاعب شادي محمد، والتي تطالب فيها فسخ عقد وحدة سكنية، لنهاية شهر ديسمبر الجاري.

وفي وقت سابق، أقامت شركة عقارية شهيرة بالتجمع الخامس برفع دعوى قضائية ضد اللاعب شادي محمد، تطالب فيها بفسخ التعاقد المبرم بين الطرفين بشأن إحدى الشقق السكنية، بدعوى إخلال اللاعب ببنود التعاقد.

وباشر خبراء وزارة العدل أعمالهم في القضية، حيث قاموا بفحص المستندات ومعاينة الوحدة محل النزاع، تمهيدًا لتقديم تقرير فني مفصل للمحكمة حول مدى التزام كل طرف ببنود العقد المبرم بينهما.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محمد رشوان شركات التطوير العقاري دعوى فسخ تعاقد

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

خاص| إحالة 4 متهمين في قضية "هروب نزلاء مصحة المريوطية" للجنايات
حوادث وقضايا

خاص| إحالة 4 متهمين في قضية "هروب نزلاء مصحة المريوطية" للجنايات

انهيار وبكاء نجل ولية عهد النرويج أثناء محاكمته بتهم اغتصاب
شئون عربية و دولية

انهيار وبكاء نجل ولية عهد النرويج أثناء محاكمته بتهم اغتصاب
زيزو يغيب عن الأهلي في 7 مباريات.. تعرف عليها
رياضة محلية

زيزو يغيب عن الأهلي في 7 مباريات.. تعرف عليها
"وحشتيني وحشة ماتتوصفش".. رضا البحراوي يتذكر والدته بكلمات مؤثرة
زووم

"وحشتيني وحشة ماتتوصفش".. رضا البحراوي يتذكر والدته بكلمات مؤثرة
هل تمت زيادة أسعار السكر؟.. بيان لشركة الصناعات يحسم الجدل
أخبار مصر

هل تمت زيادة أسعار السكر؟.. بيان لشركة الصناعات يحسم الجدل

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان