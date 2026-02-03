وجهت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، جهاز تنظيم إدارة المخلفات، بفحص فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن حرق مخلفات صلبة وانبعاث روائح وأدخنة بمنطقتي المريوطية والطالبية، لتحديد مصدر التلوث واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وعلى الفور، وفق بيان الوزارة اليوم، تم تشكيل لجنة من وزارة البيئة، من جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وجهاز شئون البيئة، وحي الطالبية، والهيئة العامة لنظافة وتجميل الجيزة، وتنفيذ حملة موسعة على 5 مواقع بنطاق حي الطالبية، حيث توجهت اللجنة للموقع الأول بشارع أحمد ضيف الله المتفرع من محور الإخلاص (تحت الإنشاء)، وتم رصد تراكمات من مخلفات البناء والهدم ونواتج الحفر، إضافة إلى حرائق متفرقة لحرق أسلاك لاستخلاص النحاس، وتمت السيطرة على الحرائق فورًا، وسيتم رفع المخلفات.

كما توجهت اللجنة للموقع الثاني بأرض الثقافة خلف أستديو مصر على مساحة نحو 8 أفدنة، وتم البدء في رفع المخلفات البلدية وفرد نواتج الحفر، وإزالة العشش المقامة بالموقع، والتحفظ على تروسيكل وعربة كارو، مع غلق مداخل الموقع بالتنسيق مع الجهات المعنية واتخاذ الإجراءات لمنع الانشطة العشوائية (الفرز العشوائي) داخل حي الطالبية.

وفتشت اللجنة على الموقع الثالث، حيث تم رصد موقع لتخزين مخلفات محلات الطيور بجوار أرض الثقافة، والمتسبب في روائح كريهة بالكتلة السكنية المجاورة، وتم تحرير محضر للموقع وفقًا لقانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وتنفيذ إزالات جزئية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمنع معاودة هذا النشاط.

وإستكمالًا للأعمال، توجهت اللجنة، للموقع الرابع وهو نقطة تجميع مخلفات بمصرف جلال كفر الغطاطي بنطاق حي الهرم أسفل الطريق الدائري، حيث يتم رفع المخلفات أولًا بأول من خلال معدات الهيئة العامة لنظافة وتجميل الجيزة.

كما تم التوجه للموقع الخامس وهو أحد المواقع التي سبق إزالتها تحت إشراف وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة قبل افتتاح المتحف المصري الكبير، وتبين استقرار الوضع وعدم وجود أي مظاهر تلوث.

وخلال أعمال اللجنة، تم المرور الميداني على شارع المريوطية، حيث تبين وجود أدخنة كثيفة ناتجة عن استخدام ألعاب نارية داخل بعض قاعات الأفراح، وعلى الفور تم التوجيه باتخاذ إجراءات تشميع القاعات المخالفة والتنبيه بعدم استخدام تلك الألعاب مرة أخرى، كما تم المرور على محطة المناولة للمخلفات البلدية بمنطقة المريوطية، وتبين استقرار الوضع وعدم وجود أي انبعاثات للروائح.

ترأس اللجنة المشكلة، ياسر عبدالله، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وشارك بها المهندس أحمد سعد، المدير الفني لجهاز المخلفات، ومن جهاز شئون البيئة حسام أمين رئيس قطاع الفروع بوزارة البيئة، وإدارة المخلفات بفرع القاهرة الكبرى، ومن محافظة الجيزة المهندس محمد مرعي السكرتير العام المساعد، واللواء محمد الضبيعي رئيس هيئة نظافة وتجميل الجيزة، واللواء أحمد ثابت رئيس حي الهرم، والمهندس محمد حسني رئيس جهاز المتابعة بالمحافظة، ونواب حي الطالبية ومركز ومدينة أبو النمرس.

وعرضت اللجنة تقريرها على الدكتورة منال عوض، حيث وجهت بضرورة استكمال أعمال اللجنة، والمرور والمتابعة بشكل مستمر وبصورة مفاجئة، للتأكد من استقرار الأوضاع، ورصد أي مخالفات ينتج عنها أدخنة أو روائح كريهة بالمنطقة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإزالة تلك المخالفات ومنع تكرارها.