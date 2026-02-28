مباريات الأمس
أعتذر للحكم على الهواء.. عبد الظاهر السقا يتحدث عن إيقافه 3 مباريات

كتب : هند عواد

11:08 ص 28/02/2026
    عبد الظاهر السقا
كشف عبد الظاهر السقا، المشرف العام على الكرة في نادي الاتحاد السكندري، كواليس حديثه مع الحكم محمود ناصف، في مباراة فريقه الماضية ضد بتروجيت.

إيقاف عبد الظاهر السقا

قررت لجنة المسابقات في رابطة الأندية المصرية، إيقاف عبد الظاهر السقا 3 مباريات، بسبب "التلفظ بعبارات بذيئة تجاه حكم مباراة فريقه أمام بتروجت".

وقال عبد الظاهر السقا في تصريحات عبر قناة أون سبورت: "حققنا 3 انتصارات متتالية وبعدها تعرضنا لضغوط كبيرة، وأهدرنا فرصا كثيرة أمام بتروجت ولعبنا بـ 10 لاعبين منذ بداية الشوط الثاني".

وأضاف "تحدثت مع الحكم بحدة، لكن دون خروج عن النص، والأمر كان "نرفزة ملعب"، لكن لا تصل لأن أتعرض للإيقاف 3 مباريات، هذا ليس أسلوبي".

واختتم: "سأتقدم بتظلم على العقوبة، وأثق أن المسؤولين سيخففون العقوبة، وأعتذر للحكم على الهواء بشكل مباشر، وأعلم أن الحكم كان مضغوطا من الفريقين".

