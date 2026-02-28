أعتذر للحكم على الهواء.. عبد الظاهر السقا يتحدث عن إيقافه 3 مباريات

كشف عبد الظاهر السقا، المشرف العام على الكرة في نادي الاتحاد السكندري، كواليس حديثه مع الحكم محمود ناصف، في مباراة فريقه الماضية ضد بتروجيت.

إيقاف عبد الظاهر السقا

قررت لجنة المسابقات في رابطة الأندية المصرية، إيقاف عبد الظاهر السقا 3 مباريات، بسبب "التلفظ بعبارات بذيئة تجاه حكم مباراة فريقه أمام بتروجت".

وقال عبد الظاهر السقا في تصريحات عبر قناة أون سبورت: "حققنا 3 انتصارات متتالية وبعدها تعرضنا لضغوط كبيرة، وأهدرنا فرصا كثيرة أمام بتروجت ولعبنا بـ 10 لاعبين منذ بداية الشوط الثاني".

وأضاف "تحدثت مع الحكم بحدة، لكن دون خروج عن النص، والأمر كان "نرفزة ملعب"، لكن لا تصل لأن أتعرض للإيقاف 3 مباريات، هذا ليس أسلوبي".

واختتم: "سأتقدم بتظلم على العقوبة، وأثق أن المسؤولين سيخففون العقوبة، وأعتذر للحكم على الهواء بشكل مباشر، وأعلم أن الحكم كان مضغوطا من الفريقين".

اقرأ أيضًا:

هل يلتقي محمد صلاح وعمر مرموش في دوري أبطال أوروبا؟



موعد مباراة الأهلي و زد في الدوري المصري والقناة الناقلة



