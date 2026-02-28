مباريات الأمس
ميدو عن غياب جماهير الزمالك أمام بيراميدز: "شعور تشاركوا فيه لسنوات"

كتب : هند عواد

10:53 ص 28/02/2026 تعديل في 11:09 ص
علق أحمد حسام ميدو، لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، على قرار جماهير الزمالك بعدم عدم مباراة فريقهم ضد بيراميدز، على ستاد الدفاع الجوي.

ميدو يتحدث عن جماهير الزمالك

كتب ميدو، عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات "إكس": "اعتذار جماهير الزمالك "الوايت نايتس" عن الحضور في ملعب استشهد فيه زملائهم، وهم لا يستهدفوا أي شيء من الذهاب إلى الملعب إلا حب الزمالك ودعمه".

وأضاف: "وهو شعور تشاركوا فيه لسنوات عديدة هو تصرف يجب أن نحترمه ونقدره، فهناك أشياء في الحياة أهم بكثير من كرة القدم، ولكن في نفس الوقت هو قرار يضع مسئولية كبيرة على قطاع عريض من جمهور النادي وهو جمهور الدرجة الثالثة بتاع زمان".

واختتم ميدو: "أنه يكون موجودا في الملعب ويشجع الفريق من أول دقيقة لآخر دقيقة ويوصل رسالة للعالم العربي كله أن جمهور الزمالك جمهور مسؤول، ويظهر دائما في المدرج في الوقت اللي النادي محتاجه فيه".

هل يلتقي محمد صلاح وعمر مرموش في دوري أبطال أوروبا؟

موعد مباراة الأهلي و زد في الدوري المصري والقناة الناقلة

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك الزمالك وبيراميدز ميدو جماهير الزمالك

