الدوري المصري

الأهلي

- -
21:30

زد

الدوري المصري

وادي دجلة

- -
21:30

سيراميكا كليوباترا

الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
17:00

وست هام يونايتد

الدوري الإنجليزي

ليدز يونايتد

- -
19:30

مانشستر سيتي

الدوري الإسباني

برشلونة

- -
17:15

فياريال

جميع المباريات

الزمالك يحقق الفوز على سبورتنج في دوري المحترفين لكرة اليد

كتب : يوسف محمد

05:00 ص 28/02/2026

فريق الزمالك لكرة اليد

تمكن الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، من تحقيق الفوز على حساب نظيره سبورتنج أمس الجمعة، بنتيجة 31 - 30، في المباراة التي جمعت بينهما في نهائيات دوري المحترفين المصري.

وأقيمت مباراة الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك أمام سبورتنج أمس الجمعة، في المباراة الرابعة بنهائيات دوري المحترفين على صالة نادي سبورتنج بالإسكندرية.

وكان التعادل الإيجابي بنتيجة 16 - 16، حسم الشوط الأول من المباراة التي أقيمت أمس، قبل أن يتمكن الأبيض من حسم اللقاء لصالحه في الشوط الثاني بنتيجة 31-30.

موعد مباراة الزمالك المقبلة في دوري المحترفين لكرة اليد

ويستعد نادي الزمالك لملاقاة نظيره البنك الأهلي، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 3 مارس المقبل، ضمن منافسات الدور النهائي بدوري المحترفين لكرة اليد، على صالة "عبد الرحمن فوزي" بنادي الزمالك.

ويحتل نادي الزمالك المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري للمحترفين لكرة اليد، برصيد 16.5 نقطة وبفارق نقطة ونصف عن المتصدر الأهلي صاحب الـ18 نقطة.

"اجتماع توروب وفقرات بدينة".. الأهلي يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة زد بالدوري

الزمالك وسبورتنج الدوري المصري لكرة اليد نادي الزمالك

