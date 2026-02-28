بعث المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة الذكرى العطرة لانتصار العاشر من رمضان المجيد.

وأكد رئيس المجلس في البرقية أن هذا اليوم التاريخي يظل خالداً في ذاكرة الأمة، وسجلاً لملاحم أبطالها الذين ضحوا بدمائهم من أجل استعادة عزتها وكرامتها، مشيراً إلى أن الذكرى تمثل علامة فارقة في مسيرة الأمة التي علّمت العالم معنى العزيمة والشجاعة.

وجاء نص البرقية كما يلي:

"فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تحية إعزاز وتقدير لسيادتكم.. وبعد، بملءِ الفخر والاعتزاز، وبأسمى وأصدق عبارات الإجلال، يشرفني أن أرفع إلى فخامتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أعضاء مجلس النواب، أزكى التهاني وأطيب التبريكات، بمناسبة حلول الذكرى العطرة لانتصار العاشر من رمضان المجيد؛ ذلك اليوم الذي سيظل خالدًا في تاريخ وطننا الأبي، يوم استردت فيه الأمة عزتها، وسطر فيه أبطالها بدمائهم الزكية ملحمة خالدة، ستظل فرقانًا بين الانكسار والانتصار."

وأضاف رئيس المجلس أن هذا اليوم سيظل نبراساً نستمد منه روح التحدي والأمل لمواجهة الصعاب، وعزيمة الإنجاز لإرساء دعائم الجمهورية الحديثة، مؤكداً أن العقيدة التي سكنت قلوب الأبطال هي ذاتها القوة الدافعة لمسيرة البناء والتنمية تحت القيادة الرشيدة للرئيس السيسي.

وتابع: "نسأل الله العلي جلت قدرته أن يسدد على طريق الحق خطاكم، وأن يمدكم بعون من عنده ويحيطكم بعنايته ذخرًا للوطن وحصنًا للأمة، وأن يديم على مصر رفعتها وعلو رايتها في ظل قيادتكم الوطنية المخلصة. حفظكم الله، وسدد بالحق خُطاكم، وكل عام وسيادتكم بخير.