إعلان

رئيس مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى انتصار العاشر من رمضان

كتب : نشأت حمدي

12:47 م 28/02/2026

المستشار هشام بدوي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

بعث المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة الذكرى العطرة لانتصار العاشر من رمضان المجيد.

وأكد رئيس المجلس في البرقية أن هذا اليوم التاريخي يظل خالداً في ذاكرة الأمة، وسجلاً لملاحم أبطالها الذين ضحوا بدمائهم من أجل استعادة عزتها وكرامتها، مشيراً إلى أن الذكرى تمثل علامة فارقة في مسيرة الأمة التي علّمت العالم معنى العزيمة والشجاعة.

وجاء نص البرقية كما يلي:

"فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تحية إعزاز وتقدير لسيادتكم.. وبعد، بملءِ الفخر والاعتزاز، وبأسمى وأصدق عبارات الإجلال، يشرفني أن أرفع إلى فخامتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أعضاء مجلس النواب، أزكى التهاني وأطيب التبريكات، بمناسبة حلول الذكرى العطرة لانتصار العاشر من رمضان المجيد؛ ذلك اليوم الذي سيظل خالدًا في تاريخ وطننا الأبي، يوم استردت فيه الأمة عزتها، وسطر فيه أبطالها بدمائهم الزكية ملحمة خالدة، ستظل فرقانًا بين الانكسار والانتصار."

وأضاف رئيس المجلس أن هذا اليوم سيظل نبراساً نستمد منه روح التحدي والأمل لمواجهة الصعاب، وعزيمة الإنجاز لإرساء دعائم الجمهورية الحديثة، مؤكداً أن العقيدة التي سكنت قلوب الأبطال هي ذاتها القوة الدافعة لمسيرة البناء والتنمية تحت القيادة الرشيدة للرئيس السيسي.

وتابع: "نسأل الله العلي جلت قدرته أن يسدد على طريق الحق خطاكم، وأن يمدكم بعون من عنده ويحيطكم بعنايته ذخرًا للوطن وحصنًا للأمة، وأن يديم على مصر رفعتها وعلو رايتها في ظل قيادتكم الوطنية المخلصة. حفظكم الله، وسدد بالحق خُطاكم، وكل عام وسيادتكم بخير.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

رئيس مجلس النواب الرئيس السيسي ذكرى انتصار العاشر من رمضان رئيس النواب يهنئ الرئيس السيسي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

قرار قضائي جديد بشأن محاكمة سارة خليفة وآخرين في قضية المخدرات الكبرى
حوادث وقضايا

قرار قضائي جديد بشأن محاكمة سارة خليفة وآخرين في قضية المخدرات الكبرى
سماع دوي انفجارات بشمال إسرائيل تزامنا مع بدء هجوم أمريكا على إيران
شئون عربية و دولية

سماع دوي انفجارات بشمال إسرائيل تزامنا مع بدء هجوم أمريكا على إيران
جولد بيليون: الذهب في مصر يقفز 200 جنيه مع بدء حرب إيران
اقتصاد

جولد بيليون: الذهب في مصر يقفز 200 جنيه مع بدء حرب إيران
موعد مباراة الأهلي و زد في الدوري المصري والقناة الناقلة
رياضة محلية

موعد مباراة الأهلي و زد في الدوري المصري والقناة الناقلة

موعد مباراة ليفربول ووست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة
رياضة عربية وعالمية

موعد مباراة ليفربول ووست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة | هجمات أمريكية إسرائيلية مشتركة تضرب قلب طهران وإيران تتوعد برد ساحق