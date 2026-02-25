مباريات الأمس
توفير الاستقرار.. الزمالك يجهز طائرة خاصة للسفر إلى الكونغو

كتب : محمد خيري

10:00 ص 25/02/2026
أكد مصدر بنادي الزمالك أن الإدارة تدرس توفير طائرة خاصة لبعثة الفريق الأول لكرة القدم، للسفر إلى الكونغو لمواجهة فريق أوتوهو في دور ربع نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

من المقرر أن تُقام المباراة بين الزمالك وأوتوهو الكونغولي، خلال شهر مارس المقبل، ولم يُحدد بعد اليوم النهائي لها.

ويهدف مجلس إدارة الزمالك من هذه الخطوة إلى راحة اللاعبين خلال السفر، والحفاظ على جاهزية الفريق البدنية والفنية للقاء المرتقب، وتسهيل مهمة الفريق في مباراة العودة.

ويأتي هذا التحرك ضمن جهود النادي لتقديم أفضل الظروف للفريق في المنافسات الإفريقية، بما يضمن الأداء الأمثل في جميع المباريات المهمة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك أخبار الزمالك نادي الزمالك فريق الزمالك الكونفدرالية

