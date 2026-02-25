"تقسيم لفريقين".. نظام جديد في تدريبات الأهلي بقرار توروب

"الأول بتعبي وبعرقي".. الغندور يثير الجدل بعد تصدر الزمالك جدول الدوري

أقرّ الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تعديلًا جديدًا على نظام المران، على أن يتم تطبيقه بشكل مستمر خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار الاستعدادات لمباريات الدوري الممتاز، ومنها مواجهة زد إف سي.

تفاصيل النظام الجديد

بحسب مصدر داخل فريق الكرة، فإن المران في اليوم التالي لأي مباراة رسمية سيُقسم إلى مجموعتين:

المجموعة الأولى: تضم اللاعبين الذين شاركوا في المباراة.

يخضعون لتدريبات استشفائية لتفادي الإجهاد والإصابات.

التركيز يكون على الجوانب البدنية الخفيفة والاستشفاء العضلي.

المجموعة الثانية: تضم اللاعبين الذين لم يشاركوا أو شاركوا لدقائق محدودة.

يخوضون مباراة ودية مصغرة فيما بينهم.

الهدف هو الحفاظ على حساسية المباريات والجاهزية الفنية والبدنية.

تحليل فيديو إلزامي

كما تقرر أن يعقد الجهاز الفني جلسة لمراجعة لقطات الفيديو مع اللاعبين في اليوم التالي للمباراة، قبل انطلاق المران، بهدف تصحيح الأخطاء وتعزيز الجوانب الإيجابية.

الهدف من القرار

هذا التعديل يهدف إلى:

تقليل معدلات الإرهاق بين اللاعبين الأساسيين.

تجهيز البدلاء فنيًا وبدنيًا بشكل مستمر.

رفع مستوى التنافس داخل الفريق.

جعل المباريات الودية عنصرًا ثابتًا في البرنامج التدريبي.

ويأتي ذلك بعد خوض الأهلي مباراة ودية أمام فريق الشباب مواليد 2005، ضمن التحضيرات للاستحقاقات المقبلة.