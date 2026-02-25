مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

المصري

- -
21:30

مودرن سبورت

الدوري المصري

بتروجت

- -
21:30

الاتحاد السكندري

دوري أبطال أوروبا

يوفنتوس

- -
22:00

جالاتا سراي

دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان

- -
22:00

موناكو

دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد

- -
22:00

بنفيكا

الدوري السعودي

النجمة

- -
21:00

النصر

جميع المباريات

إعلان

"تقسيم لفريقين".. نظام جديد في تدريبات الأهلي بقرار توروب

كتب : مصراوي

10:49 ص 25/02/2026
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    مران الأهلي (10) (1)
  • عرض 11 صورة
    مران الأهلي (12) (1)
  • عرض 11 صورة
    مران الأهلي (7) (1)
  • عرض 11 صورة
    مران الأهلي (2) (1)
  • عرض 11 صورة
    مران الأهلي (3) (1)
  • عرض 11 صورة
    مران الأهلي (4) (1)
  • عرض 11 صورة
    مران الأهلي (5) (1)
  • عرض 11 صورة
    مران الأهلي (13) (1)
  • عرض 11 صورة
    مران الأهلي (8) (1)
  • عرض 11 صورة
    مران الأهلي (11) (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أقرّ الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تعديلًا جديدًا على نظام المران، على أن يتم تطبيقه بشكل مستمر خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار الاستعدادات لمباريات الدوري الممتاز، ومنها مواجهة زد إف سي.

تفاصيل النظام الجديد

بحسب مصدر داخل فريق الكرة، فإن المران في اليوم التالي لأي مباراة رسمية سيُقسم إلى مجموعتين:

المجموعة الأولى: تضم اللاعبين الذين شاركوا في المباراة.

يخضعون لتدريبات استشفائية لتفادي الإجهاد والإصابات.

التركيز يكون على الجوانب البدنية الخفيفة والاستشفاء العضلي.

المجموعة الثانية: تضم اللاعبين الذين لم يشاركوا أو شاركوا لدقائق محدودة.

يخوضون مباراة ودية مصغرة فيما بينهم.

الهدف هو الحفاظ على حساسية المباريات والجاهزية الفنية والبدنية.

تحليل فيديو إلزامي

كما تقرر أن يعقد الجهاز الفني جلسة لمراجعة لقطات الفيديو مع اللاعبين في اليوم التالي للمباراة، قبل انطلاق المران، بهدف تصحيح الأخطاء وتعزيز الجوانب الإيجابية.

الهدف من القرار

هذا التعديل يهدف إلى:

تقليل معدلات الإرهاق بين اللاعبين الأساسيين.

تجهيز البدلاء فنيًا وبدنيًا بشكل مستمر.

رفع مستوى التنافس داخل الفريق.

جعل المباريات الودية عنصرًا ثابتًا في البرنامج التدريبي.

ويأتي ذلك بعد خوض الأهلي مباراة ودية أمام فريق الشباب مواليد 2005، ضمن التحضيرات للاستحقاقات المقبلة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي مران الأهلي أخبار الأهلي الدوري المصري ييس توروب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بشرى تكشف عن تعرضها لـ 3 مواقف تحرش من بينهم منتج
دراما و تليفزيون

بشرى تكشف عن تعرضها لـ 3 مواقف تحرش من بينهم منتج
الصحة: تشغيل أول روبوت جراحي داخل معهد ناصر قريبا
أخبار مصر

الصحة: تشغيل أول روبوت جراحي داخل معهد ناصر قريبا
طائرة عسكرية أمريكية تصطدم بحاجز طريق في الفلبين وإصابة 5 أفراد
شئون عربية و دولية

طائرة عسكرية أمريكية تصطدم بحاجز طريق في الفلبين وإصابة 5 أفراد
ضرب وسجن وسرقة موناليزا.. مشاهد تكشف معاناة مي عمر في رمضان 2026
دراما و تليفزيون

ضرب وسجن وسرقة موناليزا.. مشاهد تكشف معاناة مي عمر في رمضان 2026
ارتفاع أسعار الذهب اليوم الأربعاء مع استمرار الغموض بشأن رسوم ترامب الجمركية
اقتصاد

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الأربعاء مع استمرار الغموض بشأن رسوم ترامب الجمركية

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

"جهزوا البطاطين".. الأرصاد تحذر من هذه الظواهر خلال الأيام المقبلة