ملخص مباراة الزمالك وزد في الدوري المصري

حقق نادي الزمالك فوزا مهما على نظيره زد بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات الجولة التاسعة عشر في الدوري المصري.

وسجل هدفي الزمالك كلا من: خوان بيزيرا في الدقيقة 22، وأحمد ربيع في الدقيقة 82.

فيما سجل هدف فريق زد الوحيد اللاعب رأفت خليل في الدقيقة 74 من عمر المباراة.

وبهذا الفوز رفع نادي الزمالك نقاطه إلى 37 نقطة ليحتل صدارة جدول ترتيب الدوري المصري، بينما تجمد رصيد زد عند 25 نقطة ليحتل المركز السابع.

وجاء تشكيل الزمالك لمواجهة زد كالتالي:

في حراسة المرمى: مهدي سليمان

في خط الدفاع: بنتايج – محمد إسماعيل – حسام عبد المجيد – عمر جابر

في خط الوسط: محمد شحاته – محمد السيد - عبد الله السعيد

في خط الهجوم: أحمد شريف – ناصر منسي – خوان بيزيرا

أحداث مباراة الزمالك ضد زد

الدقيقة 1: بداية المباراة

الدقيقة 8: تمريرات في وسط الملعب من جانب الفريقين بدون خطورة

الدقيقة 12: تسديدة قوية من عبدالله السعيد يتصدي لها حارس مرمى زد

الدقيقة 13: سيطرة نادي الزمالك على الكرة

الدقيقة 17: محاولات كثيرة من الزمالك ولكن بدون خطورة

الدقيقة 22: هدف للزمالك عن طريق خوان بيزيرا

الدقيقة 27: سيطرة من جانب فريق زد للكرة ولكن بدون خطورة

الدقيقة 30: ضربة ركنية لفريق زد تأتي خارج المرمى

الدقيقة 38: تسديدة من لاعب زد يتصدي لها المهدي سليمان

الدقيقة 39: ضربة ركنية لفريق زد يبعدها دفاع الزمالك

الدقيقة 43: ضربة ركنية لفريق زد يبعدها مدافع الزمالك

الدقيقة 44: تسديدة قوية من فريق زد تأتي خارج مرمى الزمالك

الدقيقة 45: حكم المباراة يحتسب دقيقتين وقت بدل من الضائع

الدقيقة 47: حكم المباراة يطلق صافرة انتهاء الشوط الأول

الدقيقة 45: بداية الشوط الثاني

الدقيقة 46: تبدلين للزمالك، خروج عمر جابر ونزول محمد إبراهيم، وخروج أحمد شريف ونزول أحمد فتوح.

الدقيقة 50: ضغط قوي من لاعبي نادي الزمالك

الدقيقة 55: تسديدة قوية من لاعبي الزمالك تأتي خارج مرمى زد

الدقيقة 57: سيطرة من جانب زد على الكورة بدون خطورة

الدقيقة 59: سيطرة بيضاء على الكرة في وسط الملعب

الدقيقة 64: تسديدة قوية من لاعب الزمالك ترتطم في العارضة

الدقيقة 65: تسديدة قوية من لاعب زد يتصدى لها حارس الزمالك

الدقيقة الدقيقة 67: تسديدة قوية من لاعب زد خارج المرمى

الدقيقة 68: تبديل لنادي الزمالك خروج خوان بيزيرا ونزول شيكوبانزا

الدقيقة 70: تسديدة قوية من عدي الدباغ لاعب الزمالك ترتطم بالعارضة

الدقيقة 74: هدف لنادي زد عن طريق رأفت خليل

الدقيقة 75: تبديل لنادي الزمالك خروج عبدالله السعيد ونزول أحمد ربيع

الدقيقة 78: هدف للزمالك ملغي بسبب وقوع اللاعب في مصيدة التسلل

الدقيقة 82: هدف للنادي الزمالك عن طريق اللاعب أحمد ربيع

الدقيقة 83: إنذار لعبدالله بكري لاعب زد

الدقيقة 87: إنذار لمهدي سليمان حارس مرمى الزمالك

الدقيقة 90: حكم المباراة يحتسب 7 دقائق وقت إضافي بدل من الضائع

الدقيقة 95: محاولات هجومية من لاعبي زد على مرمى الزمالك

الدقيقة 97: انتهاء المباراة