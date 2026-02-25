بيراميدز يطالب باستبعاد حكم الفيديو قبل المباراة بساعات.. ما السبب؟

تقام اليوم الأربعاء الموافق 25 فبراير، العديد من المباريات الهامة والقوية في مختلف الدوريات حول العالم.



ويأتي على رأس مباريات اليوم المنتظرة، مواجهة ريال مدريد ضد بنفيكا في دوري أبطال أوروبا، ومباراة باريس سان جيرمان وموناكو.



وجاءت مواعيد مباراة اليوم الثلاثاء كالتالي:



مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الأربعاء

بتروجيت ضد الاتحاد السكندري - 9:30 مساء - أون تايم سبورت 2

المصري ضد مودرن سبورت - 9:30 مساء - أون تايم سبورت 1

البنك الأهلي ضد فاركو - 9:30 مساء - أون تايم سبورت

مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم الأربعاء

النجمة ضد النصر - 9:00 مساء - ثمانية

الفيحاء ضد نيوم - 9:00 مساء - ثمانية

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم الأربعاء

أتالانتا ضد بوروسيا دورتموند - 7:45 مساء - بي إن سبورت 4

يوفنتوس ضد جلطة سراي - 10:00 مساء - بي إن سبورت 3

باريس سان جيرمان ضد موناكو - 10:00 مساء - بي إن سبورت 2

ريال مدريد ضد ينفيكا - 10:00 مساء - بي إن سبورت 1