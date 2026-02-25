مباريات الأمس
الدوري المصري

المصري

- -
21:30

مودرن سبورت

الدوري المصري

بتروجت

- -
21:30

الاتحاد السكندري

دوري أبطال أوروبا

يوفنتوس

- -
22:00

جالاتا سراي

دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان

- -
22:00

موناكو

دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد

- -
22:00

بنفيكا

الدوري السعودي

النجمة

- -
21:00

النصر

جميع المباريات

بينها ريال مدريد ضد بنفيكا.. مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

كتب : محمد عبد السلام

04:00 ص 25/02/2026
تقام اليوم الأربعاء الموافق 25 فبراير، العديد من المباريات الهامة والقوية في مختلف الدوريات حول العالم.


ويأتي على رأس مباريات اليوم المنتظرة، مواجهة ريال مدريد ضد بنفيكا في دوري أبطال أوروبا، ومباراة باريس سان جيرمان وموناكو.


وجاءت مواعيد مباراة اليوم الثلاثاء كالتالي:


مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الأربعاء

بتروجيت ضد الاتحاد السكندري - 9:30 مساء - أون تايم سبورت 2

المصري ضد مودرن سبورت - 9:30 مساء - أون تايم سبورت 1

البنك الأهلي ضد فاركو - 9:30 مساء - أون تايم سبورت

مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم الأربعاء

النجمة ضد النصر - 9:00 مساء - ثمانية

الفيحاء ضد نيوم - 9:00 مساء - ثمانية

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم الأربعاء

أتالانتا ضد بوروسيا دورتموند - 7:45 مساء - بي إن سبورت 4

يوفنتوس ضد جلطة سراي - 10:00 مساء - بي إن سبورت 3

باريس سان جيرمان ضد موناكو - 10:00 مساء - بي إن سبورت 2

ريال مدريد ضد ينفيكا - 10:00 مساء - بي إن سبورت 1

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ريال مدريد بنفيكا مواعيد مباريات اليوم دوري أبطال أوروبا

