موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد الفوز على زد بالدوري

حقق نادي الزمالك فوزا مهما على نظيره زد بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات الجولة التاسعة عشر في الدوري المصري.

ومن المقرر أن يلاقي نادي الزمالك نظيره بيراميدز يوم الأحد الموافق 1 مارس المقبل، ضمن مواجهات الجولة العشرين في الدوري المصري.

ويدخل نادي الزمالك اللقاء وهو يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 37 نقطة، بينما يدخل بيراميدز المباراة وهو يحتل المركز الثاني برصيد 37 نقطة أيضا ولكن يتفوق الزمالك بفارق الأهداف.