موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد الفوز على زد بالدوري

كتب - محمد عبد السلام:

11:38 م 24/02/2026
حقق نادي الزمالك فوزا مهما على نظيره زد بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات الجولة التاسعة عشر في الدوري المصري.

ومن المقرر أن يلاقي نادي الزمالك نظيره بيراميدز يوم الأحد الموافق 1 مارس المقبل، ضمن مواجهات الجولة العشرين في الدوري المصري.

ويدخل نادي الزمالك اللقاء وهو يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 37 نقطة، بينما يدخل بيراميدز المباراة وهو يحتل المركز الثاني برصيد 37 نقطة أيضا ولكن يتفوق الزمالك بفارق الأهداف.

موعد مبارة الزمالك المقبلة الزمالك موعد مباراة الزمالك وبيراميدز الدوري المصري

