"بيعمل أيه في التمرين؟".. تعليق ناري من عماد متعب على مستوى كامويش

وجّه عماد متعب، نجم الأهلي السابق، انتقادات حادة لمستوى الأنجولي كامويش، لاعب الفريق الأحمر، متسائلًا عن أسباب حصوله على فرص متكررة رغم عدم ظهوره بالمستوى المنتظر.

وقال متعب في تصريحات تلفزيونية إن اللاعب لم يقدم ما يشفع له للاستمرار في التشكيل، موضحًا: "بصراحة، لا أرى ما الذي يقدمه في التدريبات ليحصل على هذه الفرص. لم يمنحنا أي مؤشر على إمكانية تطوره أو تأقلمه مع الوقت".

وأضاف أن أداء اللاعب يفتقد لعدة عناصر أساسية، مشيرًا إلى أن: "الاستلام عادي للغاية، والتحرك بدون كرة غير ملحوظ، والالتحامات القوية غير موجودة، ولا يستفيد من طوله في الكرات الهوائية كما ينبغي".

وتساءل متعب: "ما الذي يراه الجهاز الفني ولا نراه نحن؟".

وخلال حديثه، أبدى متعب دعمه لـ محمد شريف، مؤكدًا أنه لاعب سريع وسبق له التتويج بلقب هداف الأهلي، مطالبًا بمنحه الفرصة الكاملة، خاصة في ظل رغبته الواضحة لإثبات نفسه.

وأشار إلى أن شريف يمتلك الحافز والجوع الكروي، وهو ما ينعكس على أدائه داخل الملعب.

وأوضح متعب أن كامويش يبدو متأثرًا بالضغط، لافتًا إلى أن غياب أي بصمة واضحة في المباريات يزيد من توتره، حتى في أبسط الأمور مثل السيطرة على الكرة في منتصف الملعب.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن اللاعب الذي لا تسير الأمور معه يجب أن يعوض ذلك بالمجهود والضغط المستمر داخل الملعب، مضيفًا أنه لا يعلم حقيقة إمكانيات كامويش في التدريبات، مستشهدًا بتجربة فلافيو أمادو، الذي كان يتألق في التدريبات رغم معاناته أحيانًا في المباريات، لكن الجميع كان يعلم قدراته الحقيقية.