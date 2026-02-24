نقابة المحامين الأمريكية تدين هجوم ترامب على قضاة المحكمة العليا

(أ ب)

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعضاء المحكمة بأنهم "غير مخلصين للدستور" و"عار على عائلاتهم"، وذلك في تصريحات أدلى بها بعد تصويتهم لصالح إلغاء الرسوم الجمركية التي فرضها.

من جانبها، صرحت نقابة المحامين الأمريكية أن آراء المحكمة العليا تخضع دوما للنقد، إلا أنه من "غير اللائق تماما" أن يقوم الرئيس بمهاجمة القضاة بشكل شخصي.

وقالت ميشيل بينكي، رئيسة نقابة المحامين الأمريكية: "إن مثل هذه التصريحات تخاطر بتقويض سيادة القانون وثقة الجمهور في القضاء النزيه، وهي الركائز الأساسية لديمقراطيتنا التي قادت أمتنا منذ تأسيسها".



وأضافت: "لقد ساعد الخطاب التحريضي في زيادة وتيرة الهجمات والتهديدات المقلقة ضد قضاتنا. يجب أن يتوقف هذا الأمر".