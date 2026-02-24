إعلان

نقابة المحامين الأمريكية تدين هجوم ترامب على قضاة المحكمة العليا

كتب : مصراوي

01:24 ص 24/02/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

(أ ب)

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعضاء المحكمة بأنهم "غير مخلصين للدستور" و"عار على عائلاتهم"، وذلك في تصريحات أدلى بها بعد تصويتهم لصالح إلغاء الرسوم الجمركية التي فرضها.

من جانبها، صرحت نقابة المحامين الأمريكية أن آراء المحكمة العليا تخضع دوما للنقد، إلا أنه من "غير اللائق تماما" أن يقوم الرئيس بمهاجمة القضاة بشكل شخصي.

وقالت ميشيل بينكي، رئيسة نقابة المحامين الأمريكية: "إن مثل هذه التصريحات تخاطر بتقويض سيادة القانون وثقة الجمهور في القضاء النزيه، وهي الركائز الأساسية لديمقراطيتنا التي قادت أمتنا منذ تأسيسها".


وأضافت: "لقد ساعد الخطاب التحريضي في زيادة وتيرة الهجمات والتهديدات المقلقة ضد قضاتنا. يجب أن يتوقف هذا الأمر".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

دونالد ترامب الرسوم الجمركية المحكمة العليا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

يعاني من مرض نادر.. حكاية شاب عاش عمره هاربا من الشمس
علاقات

يعاني من مرض نادر.. حكاية شاب عاش عمره هاربا من الشمس

إبراهيم عيسى: إلغاء احتفالات تعامد الشمس في أبو سمبل إساءة للهوية المصرية
أخبار مصر

إبراهيم عيسى: إلغاء احتفالات تعامد الشمس في أبو سمبل إساءة للهوية المصرية
لا تختبر صبرها.. أبراج تتحول لقنبلة غضب عند الاستفزاز
علاقات

لا تختبر صبرها.. أبراج تتحول لقنبلة غضب عند الاستفزاز
الأرصاد تحذر: استمرار سقوط أمطار متفاوتة على هذه المناطق
أخبار مصر

الأرصاد تحذر: استمرار سقوط أمطار متفاوتة على هذه المناطق
قبل 4 شهور | شاهد حماس الفنان إياد نصار وتوقعاته لمسلسل صحاب الأرض
مصراوى TV

قبل 4 شهور | شاهد حماس الفنان إياد نصار وتوقعاته لمسلسل صحاب الأرض

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل - الرئيس السيسي وبن سلمان يؤكدان رفض أية محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني