ملخص مباراة الأهلي وسموحة في الدوري المصري

حقق النادي الأهلي فوزا مهما على نظيره سموحة بنتيجة هدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الاثنين، ضمن مواجهات الجولة التاسعة عشر في الدوري المصري.

وسجل هدف النادي الأهلي الوحيد اللاعب مروان عثمان أوتاكا في الدقيقة 30 من زمن الشوط الأول.

وبهذا الفوز تصدر النادي الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري مؤقتا، برصيد 36 نقطة، بينما توقف رصيد سموحة عند 25 نقطة ليحتل المركز الثامن.

تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة سموحة

في حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: بلعمري، ياسين مرعي، أحمد رمضان بيكهام ، محمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية، أليو ديانج، محمد علي بن رمضان.

خط الهجوم: أشرف بن شرقي، إمام عاشور، مروان عثمان.

التشكيل الرسمي لسموحة ضد الأهلي

حراسة المرمى: أحمد ميهوب.

خط الدفاع: محمد مصطفى ميدو - هشام حافظ - محمد دبش - يوسف عفيفي.

خط الوسط: عمرو السيسي - خالد الغندور - أتيدجيكو سامادو.

خط الهجوم: صامويل أمادي - سمير فكري - عبده يحيي.

تفاصيل مباراة الأهلي وسموحة

الدقيقة 1: انطلاق المباراة

الدقيقة 6: تسديدة قوية من لاعب سموحة تأتي خارج مرمى النادي الأهلي

الدقيقة 8: ضربة ركنية للنادي الأهلي

الدقيقة 12: تمريرات في وسط الملعب بدون خطورة من جانب الفريقين

الدقيقة 18: تبديل أضطراري للنادي الأهلي خروج ياسين مرعي للإصابة ونزول هادي رياض

الدقيقة 21: تسديدة من لاعب سموحة تأتي بجانب مرمى النادي الأهلي

الدقيقة 23: تمريرات من لاعبي الأهلي في وسط الملعب

الدقيقة 29: هدف للنادي الأهلي عن طرق مروان عثمان

الدقيقة 33: ضربة ركنية للنادي الأهلي يتصدى لها حارس سموحة

الدقيقة 38: حكم المباراة يوجه إنذار لخالد الغندور لاعب سموحة

الدقيقة 45: حكم المباراة يحتسب 4 دقائق بدل من الضائع

الدقيقة 49: انتهاء الشوط الأول

الدقيقة 45: بداية الشوط الثاني

الدقيقة 50: تمريرات في وسط الملعب من جانب الفريقين بدون خطورة

الدقيقة 53: هجمة خطيرة للنادي الأهلي يتصدي لها دفاع سموحة

الدقيقة 56: ضغط متواصل من النادي الأهلي على فريق سموحة

الدقيقة 58: تسديدة قوية من محمد على بن رمضان ولكن يتصدي لها حارس سموحة

الدقيقة 59: إنذار على بن رمضان لاعب الأهلي بسبب تدخله العنيف على لاعب سموحة

الدقيقة 60: رأسية خطيرة من لاعب سموحة تأتي خارج مرمى الأهلي

الدقيقة 66: سيطرة حمراء على الكورة بدون خطورة

الدقيقة 67: تبديل للنادي الأهلي خروج بن رمضان ونزول طاهر محمد طاهر

الدقيقة 70: سيطرة فريق سموحة للكرة في وسط الملعب بدون خطورة

الدقيقة 73: إنذار للاعب الأهلي أحمد رمضان بيكهام

الدقيقة 78: تسديدة قوية للاعب سموحة يتصدى لها دفاع الأهلي

الدقيقة 83: ثلاثة تبديلات للنادي الأهلي، خروج مروان عطية ونزول حسين الشحات، خروج مروان عثمان ونزول كامويش، خروج بن شرقي ونزول أحمد نبيل كوكا.

الدقيقة 86: تمريرات بين الفريقين في وسط الملعب بدون خطورة

الدقيقة 90: حكم المباراة يحتسب 5 دقائق وقت بدلا من الضائع

الدقيقة 93: سيطرة حمراء على المباراة بدون خطورة

الدقيقة 95: انتهاء المباراة