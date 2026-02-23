مباريات الأمس
الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

- -
21:30

طلائع الجيش

الدوري المصري

الجونة

- -
21:30

المقاولون العرب

الدوري المصري

سموحة

- -
21:30

الأهلي

الدوري الإنجليزي

إيفرتون

- -
22:00

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني

ألافيس

- -
22:00

جيرونا

كاف يخطر بيراميدز بإيقاف ثنائي الجيش الملكي قبل المباراة المرتقبة

كتب : محمد خيري

03:39 م 23/02/2026

الأهلي والجيش الملكي

تلقى نادي بيراميدز إخطارا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، بشأن غياب لاعبين من صفوف نادي الجيش الملكي المغربي عن مباراة ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا بالعاصمة المغربية الرباط.

ويحل بيراميدز بطل أفريقيا وحامل اللقب ضيفا على الجيش الملكي في ذهاب الدور ربع النهائي في الحادية عشرة من مساء الجمعة 13 مارس المقبل على الملعب الأولمبي بالرباط (بدون حضور جمهور).

ويغيب عن صفوف الجيش الملكي لاعبين بسبب الإيقاف للحصول على الإنذار الثالث خلال مباراة الأهلي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، وهما الثنائي محمد ربيع حريمات لاعب الوسط وقائد الفريق، وكذلك الظهير الأيسر منصف عمري.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

بيراميدز الجيش الملكي دوري أبطال أفريقيا كاف

