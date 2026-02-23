نقل نحو 22 ألف عراقي من مخيم الهول في سوريا

(د ب أ)

أفادت أرقام رسمية بنقل نحو 22 ألف عراقي إلى العراق من مخيم الهول سيئ السمعة في سوريا، الذي كان يؤوي عائلات مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي "داعش".

وأكد ذلك نائب وزير الهجرة والنازحين العراقي كريم النوري لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) اليوم الاثنين.

وأضاف النوري أن الأعداد التي لم يتم نقلها حتى الآن تتراوح بين 1200 إلى 3000 مطلوب أمنيا لتورطهم في تنفيذ عمليات إرهابية، وأن هؤلاء الأفراد موجودون حالياً داخل الأراضي السورية.

وأضاف: "ندعو السلطات السورية إلى البحث عنهم، وتحديد مصيرهم، وتسليمهم إلى الجانب العراقي.

وأكدت وحدة دعم الاستقرار، وهي المنظمة غير الحكومية المسؤولة عن عمليات النقل، إغلاق المخيم يوم الأحد.

وأفادت التقارير بأن آخر العائلات المتبقية عادت إلى مدنها الأصلية.

وبدأت الحكومة السورية المؤقتة في الأيام الأخيرة بتفكيك مخيم الهول. ونُقل العديد من سكانه السوريين إلى مخيم آخر في محافظة حلب شمال سوريا.

شنت الحكومة الانتقالية هجوما في شمال وشمال شرق البلاد مطلع العام في محاولة لإخضاع المناطق السورية التي كان يسيطر عليهم الأكراد، لسيطرتها.

وقبل ذلك، كان مخيم الهول، وهو أكبر مخيم لأقارب أعضاء تنظيم الدولة الإسلامية، تحت السيطرة الكردية. على الرغم من أنه ليس سجنًا رسميا، إلا أنه غالبا ما يتم وصفه على هذا النحو من قبل السكان. ولم تكن المغادرة الطوعية ممكنة.

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان،ومقره بريطانيا، تمكن آلاف الأشخاص من الفرار عندما سيطرت قوات الحكومة الانتقالية على المخيم.

بعد الانتصار العسكري على تنظيم الدولة الإسلامية عام 2019 تم عزل أقارب مقاتلي التنظيم في مخيمات مثل مخيم الهول لأسباب أمنية.

وجاء معظمهم من سوريا والعراق، ولكن تم إيواء هناك أيضًا أفراد يحملون الجنسية الأوروبية.

ونظراً لعزلته، اعتبر المخيم أرضاً خصبة لفكر تنظيم الدولة الإسلامية.

وذكر السكان أنهم يعيشون في منطقة ينعدم فيها القانون. ويقال إن تنظيم الدولة الإسلامية واصل ممارسة نفوذه القوي على السكان.