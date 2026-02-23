مباريات الأمس
"بيسجل من نص فرصة".. نجم الزمالك السابق يطالب بانضمام ناصر منسي للمنتخب

كتب : محمد خيري

02:26 م 23/02/2026
    ناصر منسي
    ناصر منسي من مباراة الزمالك وسموحةة
    ناصر منسي من مباراة الزمالك وسموحةة
    ناصر منسي من مباراة الزمالك وسموحةة
    ناصر منسي يحتفل بهدفه في مرمى حرس الحدود
    ناصر منسي من مباراة الزمالك وسموحةة
    فرحة لاعبي الزمالك بهدف ناصر منسي في مرمى بلدية المحلة
    ناصر منسي لاعب الزمالك

كشف هشام يكن، نجم الزمالك السابق، عن توليه تدريب منتخب إريتريا خلال الفترة المقبلة، مشددا على أنه يتمنى التوفيق وتحقيق نتائج مميزة.

قال يكن في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" عبر قناة نادي الزمالك: " لا غنى عن قطاع الناشئين في نادي الزمالك وهو الأهم في القلعة البيضاء فهو بمثابة كنز حقيقي للنادي، ومعتمد جمال مدير فني مميز والأهم أنه من أبناء النادي".

وأضاف: "معتمد جمال اكتسب خبرات خلال الفترة الماضية ونجح أن يصنع توليفة مميزة من اللاعبين في الزمالك، وناصر منسي من المهاجمين الذين يسجلون أهداف من أنصاف الفرص وهو يستحق الحصول على فرصة الانضمام لمنتخب مصر".

ناصر منسي الزمالك هشام يكن نادي الزمالك

