نتنياهو يتوعد إيران: مستعدون لكافة السيناريوهات وردنا سيكون "تاريخيا"

كتب- مصطفى الشاعر:

وجّه رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، رسالة شديدة اللهجة إلى طهران، مؤكدا أن تل أبيب استكملت استعداداتها لكافة السيناريوهات المحتملة، قائلا: "لقد أوضحت لنظام الآيات الله أنهم إذا ارتكبوا الخطأ الأفدح في تاريخهم وهاجموا إسرائيل، فسنرد بقوة لا يمكنهم حتى تخيلها".

وبحسب موقع "دافار" العبري، شدد نتنياهو، اليوم الاثنين، خلال كلمة له في الكنيست، على أن أي استهداف لدولة إسرائيل سيواجه برد غير مسبوق، واصفا الإقدام على هذه الخطوة بـ "المغامرة التاريخية" التي ستكلف النظام الإيراني ثمنا باهظا، مشيرا إلى أن الرسالة وصلت بوضوح إلى الجهات المعنية في طهران لردع أي تصعيد مرتقب.

مشهد لافت بالكنيست

شهد الكنيست الإسرائيلي، اليوم الإثنين، مشهدا لافتا لـ "نتنياهو"، الذي ألقى خطابا "خاطفا" لم يستمر سوى دقائق معدودة، قبل أن ينسحب من المنصة وسط أجواء من التوتر السياسي.

وجاء صعود نتنياهو إلى المنصة في إطار جلسة "الـ 40 توقيعا" التي دعت إليها المعارضة تحت عنوان مثير: "فقدان السيطرة الأمنية داخل وخارج حدود إسرائيل"، وذلك لمساءلة الحكومة حول الإخفاقات الأخيرة.

وبحسب الموقع العبري، اكتفى نتنياهو بكلمات معدودة ومقتضبة، أكد خلالها أن الوقت الحالي "ليس وقت الجدل أو السجال السياسي"، رافضا الدخول في تفاصيل الاتهامات الموجّهة من المعارضة، قبل أن يغادر المنصة فجأة.

امتصاص غضب المعارضة

اختتم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي كلمته بالدعوة إلى الجبهة الداخلية والتماسك، قائلا: "في هذه الأيام، وعشية عيد المساخر (البوريم)، علينا رص صفوف الشعب، والوقوف كتفا بكتف"، وذلك في محاولة لامتصاص غضب المعارضة بدعوات الوحدة الوطنية.