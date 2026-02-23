القبض على السفير البريطاني السابق "ماندلسون" بسبب علاقته مع إبستين

وكالات

أعلنت الشرطة البريطانية إلقاء القبض على السفير البريطاني السابق لدى الولايات المتحدة بيتر ماندلسون، في إطار تحقيق بشأن سوء السلوك حول علاقته مع رجل الأعمال الأمريكي الراحل جيفري إبستين المدان بارتكاب جرائم جنسية.

وكان أقيل السفير البريطاني من منصبه ⁠في سبتمبر الماضي، عندما بدأ الكشف عن علاقة الصداقة الوثيقة التي تجمعه مع رجل الأعمال الأمريكي الراحل جيفري ⁠إبستين.

وعقب نشر وزارة العدل الأمريكية ملفات ⁠إبستين، بدأت الشرطة البريطانية بالتحقيق جنائيا ‌في قضية ماندلسون بعد أن أحالت إليها حكومة رئيس الوزراء كير ‌ستارمر مراسلات بين السفير السابق وإبستين الذي ⁠أدين ⁠بارتكاب جرائم جنسية.