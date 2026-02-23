إعلان

القبض على السفير البريطاني السابق "ماندلسون" بسبب علاقته مع إبستين

كتب : مصراوي

07:53 م 23/02/2026

بيتر ماندلسون

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

أعلنت الشرطة البريطانية إلقاء القبض على السفير البريطاني السابق لدى الولايات المتحدة بيتر ماندلسون، في إطار تحقيق بشأن سوء السلوك حول علاقته مع رجل الأعمال الأمريكي الراحل جيفري إبستين المدان بارتكاب جرائم جنسية.

وكان أقيل السفير البريطاني من منصبه ⁠في سبتمبر الماضي، عندما بدأ الكشف عن علاقة الصداقة الوثيقة التي تجمعه مع رجل الأعمال الأمريكي الراحل جيفري ⁠إبستين.

وعقب نشر وزارة العدل الأمريكية ملفات ⁠إبستين، بدأت الشرطة البريطانية بالتحقيق جنائيا ‌في قضية ماندلسون بعد أن أحالت إليها حكومة رئيس الوزراء كير ‌ستارمر مراسلات بين السفير السابق وإبستين الذي ⁠أدين ⁠بارتكاب جرائم جنسية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

بيتر ماندلسون الشرطة البريطانية جيفري إبستين

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أحمد مصطفى زيزو يدخل في وصلة سباب: "بطلوا هبل وافتحوا الأوضة"
دراما و تليفزيون

أحمد مصطفى زيزو يدخل في وصلة سباب: "بطلوا هبل وافتحوا الأوضة"
عباس شومان: نزول قطرة دم قبل أذان المغرب يلزم المرأة بقضاء يوم الصيام
جنة الصائم

عباس شومان: نزول قطرة دم قبل أذان المغرب يلزم المرأة بقضاء يوم الصيام
يعاني من مرض نادر.. حكاية شاب عاش عمره هاربا من الشمس
علاقات

يعاني من مرض نادر.. حكاية شاب عاش عمره هاربا من الشمس

من الطباشير إلى التحقيق.. القصة الكاملة لأزمة مرشد سياحي اعتدى على هرم
أخبار مصر

من الطباشير إلى التحقيق.. القصة الكاملة لأزمة مرشد سياحي اعتدى على هرم
في زيارة أخوية.. الرئيس السيسي يصل المملكة العربية السعودية
أخبار مصر

في زيارة أخوية.. الرئيس السيسي يصل المملكة العربية السعودية

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

الذهب يعكس اتجاهه ويرتفع بمنتصف تعاملات اليوم في مصر
رسميا.. تخفيض 50% من رسوم تراخيص المحال العامة بالقاهرة: كيف تستفيد؟
موجة التقلبات الجوية.. نصائح عاجلة من "تغير المناخ" للمزارعين
محامية أسماء جلال تكشف مفاجأة عن كواليس مشاركتها في "رامز ليفل الوحش"