إلغاء آلاف الرحلات الجوية بسبب عاصفة شتوية قوية في أمريكا

كتب : مصراوي

07:55 م 23/02/2026

أرشيفية

(أ ب)

توقفت حركة الطيران في معظم أنحاء شمال شرق الولايات المتحدة، حيث تسببت عاصفة قوية في هطول ثلوج كثيفة وهبوب رياح قوية في جميع أنحاء المنطقة.

وألغيت آلاف الرحلات الجوية صباح اليوم الاثنين. وحتى الساعة العاشرة صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، تم إلغاء أكثر من 5500 رحلة جوية في الولايات المتحدة وخارجها، وفقا لموقع "فلايت أوير" على الإنترنت، كما تأخرت مئات الرحلات.

وسجل مطار جون إف كينيدي الدولي في نيويورك ومطار لاجوارديا أكبر عدد من عمليات الإلغاء اليوم الاثنين، ثم مطارات في بوسطن ونيويورك ونيوجيرسي وفيلادلفيا وواشنطن العاصمة.

وألغيت أكثر من 4 آلاف رحلة جوية أمريكية أمس الأحد. وتم بالفعل إلغاء نحو 1600 رحلة أخرى كانت مقررة غدا الثلاثاء، في اضطرابات قد تستمر في التزايد.

وحثت إدارة الطيران الاتحادية المسافرين على متابعة التحديثات والتحقق من شركات الطيران الخاصة بهم بشأن حالة رحلاتهم.

ووصفت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية اليوم الاثنين ظروف السفر بأنها "صعبة للغاية" و"شبه مستحيلة" في المناطق الأكثر تضررا من العاصفة.

