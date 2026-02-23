مباريات الأمس
الزمالك يجهز مفاجأة سارة للاعبيه قبل مواجهة زد

كتب : محمد خيري

01:40 م 23/02/2026
يعمل مجلس إدارة الزمالك على صرف جزء من مستحقات اللاعبين المتأخرة خلال الساعات المقبلة، في خطوة تستهدف تعزيز الاستقرار داخل صفوف الفريق قبل مواجهة زد في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكشف مصدر داخل النادي أن الإدارة تجهز لصرف مستحقات شهرين متأخرين للاعبين، وذلك قبل المباراة المرتقبة المقرر إقامتها غدًا الثلاثاء على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من المسابقة.

تأتي هذه الخطوة في إطار سعي مسؤولي الزمالك للحفاظ على حالة الاستقرار الفني والمعنوي، خاصة في ظل النتائج الإيجابية التي حققها الفريق مؤخرًا على المستويين المحلي والقاري.

وكان الزمالك قد حجز مقعده في ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية متصدرًا المجموعة الرابعة، متفوقًا على المصري البورسعيدي، كما تقدم إلى وصافة جدول ترتيب الدوري بعد تحقيقه ثلاثة انتصارات متتالية.

ويحتل الزمالك المركز الثاني، في جدول ترتيب الدوري، برصيد 34 نقطة، بفارق نقطة واحدة خلف المتصدر سيراميكا كليوباترا صاحب الـ35 نقطة، ما يزيد من أهمية مباراة زد في سباق المنافسة على القمة.

