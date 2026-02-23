مباريات الأمس
فرصة ذهبية للأهلي لاقتناص صدارة الدوري لأول مرة في مباراة سموحة الليلة

كتب : محمد خيري

10:52 ص 23/02/2026 تعديل في 11:09 ص
يستعد الفريق الأول لكرة القدم بـ النادي الأهلي لخوض مواجهة مهمة أمام نظيره سموحة، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، وذلك في تمام التاسعة والنصف مساءً على ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية.

ويدخل الأهلي اللقاء واضعًا نصب عينيه تحقيق الفوز لمواصلة الضغط على فرق المقدمة، مع إمكانية اعتلاء صدارة جدول الترتيب مؤقتًا للمرة الأولى خلال الموسم الجاري، حال حصد النقاط الثلاث.

ويحتل الفريق المركز الرابع برصيد 33 نقطة، بفارق نقطتين عن المتصدر سيراميكا كليوباترا (35 نقطة)، فيما يأتي كل من الزمالك وبيراميدز في المركزين الثاني والثالث برصيد 34 نقطة لكل منهما.

وتزداد أهمية المواجهة في ظل إقامة مباريات المنافسين غدا الثلاثاء، في الجولة ذاتها، ما يمنح اللقاء طابعًا تنافسيًا خاصًا في سباق القمة.

على الجانب الآخر، يسعى سموحة إلى تحقيق نتيجة إيجابية تعزز من موقعه في جدول الترتيب، حيث يمتلك الفريق 25 نقطة، ويطمح في التقدم عدة مراكز، في إطار سعيه للتواجد ضمن فرق مجموعة التتويج هذا الموسم.

الأهلي النادي الأهلي أخبار الأهلي الدوري المصري

