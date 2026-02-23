مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

- -
21:30

طلائع الجيش

الدوري المصري

الجونة

- -
21:30

المقاولون العرب

الدوري المصري

سموحة

- -
21:30

الأهلي

الدوري الإنجليزي

إيفرتون

- -
22:00

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني

ألافيس

- -
22:00

جيرونا

جميع المباريات

إعلان

"دون جماهير".. تعديل مفاجئ لموعد مباراة بيراميدز والجيش الملكي بسبب رمضان

كتب : محمد خيري

01:56 م 23/02/2026

فريق بيراميدز

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أجرى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، تعديلا على موعد مباراة الذهاب للدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا والذي يجمع بين الجيش الملكي المغربي ونادي بيراميدز، بسبب مواعيد الإفطار خلال شهر رمضان المبارك.

وقرر الكاف إقامة مباراة الذهاب بين الفريقين في التاسعة (بتوقيت المغرب)، الحادية عشرة (بتوقيت القاهرة) يوم الجمعة 13 مارس المقبل على الملعب الأولمبي بالعاصمة الرباط (بدون حضور جماهير).

وجاء التعديل النهائي بسبب مواعيد شهر رمضان في العاصمة الرباط ومواقيت صلاة المغرب وموعد الإفطار.

بينما يستضيف بيراميدز بطل أفريقيا وحامل اللقب، نظيره الجيش الملكي، في مباراة الإياب في التاسعة من مساء السبت 21 مارس المقبل على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

بيراميدز فريق بيراميدز دوري أبطال أفريقيا مباراة بيراميدز والجيش الملكي كاف

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مع بدء "الشمس الصغيرة".. محافظ الإسكندرية يتابع تداعيات الطقس السيئ - صور
أخبار المحافظات

مع بدء "الشمس الصغيرة".. محافظ الإسكندرية يتابع تداعيات الطقس السيئ - صور
د. إيناس شلتوت تحذر: إذا سجل السكر هذه الأرقام.. اكسر صيامك ولا تنتظر أذان
فيديوهات رمضان

د. إيناس شلتوت تحذر: إذا سجل السكر هذه الأرقام.. اكسر صيامك ولا تنتظر أذان
تامر حسني مع والدته وابنه وابنته لأول مرة في إعلان رمضاني
دراما و تليفزيون

تامر حسني مع والدته وابنه وابنته لأول مرة في إعلان رمضاني
تحذيرات الأرصاد تحرك المنوفية.. استعدادات مكثفة لمواجهة الطقس السيئ
أخبار المحافظات

تحذيرات الأرصاد تحرك المنوفية.. استعدادات مكثفة لمواجهة الطقس السيئ
المركزي المصري يتوقع تراجع التضخم السنوي إلى 12% خلال 2025-2026
أخبار البنوك

المركزي المصري يتوقع تراجع التضخم السنوي إلى 12% خلال 2025-2026

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الذهب يعكس اتجاهه ويرتفع بمنتصف تعاملات اليوم في مصر
رسميا.. تخفيض 50% من رسوم تراخيص المحال العامة بالقاهرة: كيف تستفيد؟
موجة التقلبات الجوية.. نصائح عاجلة من "تغير المناخ" للمزارعين
محامية أسماء جلال تكشف مفاجأة عن كواليس مشاركتها في "رامز ليفل الوحش"