توفى وهو صائم.. وزير الرياضة يقدم التعازي لأسرة لاعب عمال المنصورة

كتب : محمد خيري

12:18 م 23/02/2026

جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة

أجرى جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة اتصالًا هاتفيًا بأسرة اللاعب الناشئ معتصم زكريا، لاعب نادي عمال المنصورة (مواليد 2011)، والذي وافته المنية إثر حادث أليم أثناء مشاركته في توزيع وجبات الإفطار على الصائمين.

وحرص وزير الشباب والرياضة، خلال الاتصال، على تقديم خالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيد، مشيدًا بما تحلّى به اللاعب الراحل من روح إنسانية ومبادرة طيبة، مؤكدًا أن وفاته وقعت وهو يؤدي عملًا خيرياً يعكس قيم التكافل والعطاء.

كما أوضح الوزير أنه يجري حاليًا الإعداد لتكريم يليق باسم اللاعب الراحل وأسرته، تقديرًا لموقفه الإنساني، وتخليدًا لذكراه داخل الوسط الرياضي.

ويأتي هذا التحرك في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على دعم أسرة الفقيد معنويًا، وتأكيد تقدير الدولة لأبنائها الذين يسهمون في خدمة المجتمع.

وتوفي اللاعب الناشئ معتصم زكريا، لاعب نادي عمال المنصورة (مواليد 2011)، أمس إثر حادث تصادم، أثناء قيامه بتوزيع التمر لإفطار الصائمين في الشارع، وهو صائم.

