أجرى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، جولة تفقدية بورشة الشركة المصرية للصيانة وخدمات السكك الحديدية (إيرماس) المتخصصة في صيانة وتجديد وإعادة تأهيل جميع الجرارات العاملة على خطوط السكك الحديدية.

كان في استقباله المهندس وجدي رضوان، نائب وزير النقل للسكك الحديدية والجر الكهربائي، والمهندس محمد عامر، رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، واللواء مهندس محمد عبداللطيف، رئيس شركة إيرماس، وعدد من قيادات الهيئة.

وتضمنت الجولة المرور على ورش (العمليات وإصلاح الهياكل - عمرة مواتير الجر - الرفع والتركيب - عمرة المحركات - عمرة المولدات - عمرة البواجي).

وشاهد وزير النقل، أعمال الصيانة وإعادة التأهيل لعدد من الجرارات داخل الشركة حيث انتهت الشركة من تنفيذ أعمال الصيانة لعدد 39 جرارًا ضمن مشروع صيانة تجديد وإعادة تأهيل 41 جرار EMD، تم تنفيذ أعمال الصيانة والعمرة الكاملة لها.

وتقوم الشركة حاليًا بالتجهيز لمشروع تطوير وتعديل 100 جرار هنشل بالتعاون مع شركة PRL الأمريكية.

كما تفقد الوزير، عددًا من الورش الإنتاجية، وشاهد عددًا من المعدات الحديثة مثل معدات البورينج CNC الخاصة بإعادة تأهيل أجسام مواتير الجر وأجسام المحركات، بالإضافة إلى عدد من قطع الغيار التي تم إنتاجها محليًا داخل الورشة وبالتعاون مع الشركات المحلية مثل سوست البواجي والكاوتش وميكانيزمات الفرامل وخزانات الهواء وبعض تروس الخاصة بمحركات الديزل وعلب شحم مواتير الجر وأجزاء أخرى.

وأكد وزير النقل، ضرورة استمرار بذل الجهود لتنفيذ أعمال الصيانة والإصلاح للجرارات وفق قياسات الجودة العالية، مشيرًا إلى حرص الوزارة على تطوير ورش إيرماس في إطار الخطة الشاملة لتطوير كافة الورش على مستوى الجمهورية وتدعيمها بأحدث المعدات والأجهزة حيث أصبحت "إيرماس" أحد أهم ركائز منظومة التأمين الفني وإجراء العمرات الخاصة بالجرارات داخل الهيئة.

وشدد على أن الورشة لا يقتصر دورها على أعمال العمرات الفنية الشاملة بل يمتد ليشمل تصنيع العديد من قطع الغيار الضرورية محليًا بالإضافة إلى صيانة وإصلاح الأوناش.

وأشار الوزير، إلى الأهمية الكبيرة لأعمال الصيانة المستمرة للمعدات والجرارات، وضرورة تنفيذ أعمال اللحام والدهانات للجرارات بجودة عالية، وعدم خروج أي جرار من الورش إلا بعد التأكد من الحالة الفنية له بما ينعكس إيجابًا على الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.

وأكد وزير النقل، أهمية الاستمرار في بذل كافة الجهود لزيادة الإنتاج والتوسع في تصنيع مكونات قطع الغيار وتوطين الصناعات المغذية للسكك الحديدية بما يتماشى خطة الدولة في هذا الإطار، وبما يساهم في رفع الكفاءة التشغيلية للجرارات وزيادة نسبة جاهزيتها، لضمان استمرارية وأمان حركة القطارات في جميع أنحاء الجمهورية.

ولفت إلى أهمية عمل لجنة تدبير قطع الغيار والتي تتكون من مهندس الورشة المتخصص والملاحظ المتخصص ومسؤول الشئون المالية، وأن تكون قطع الغيار أصلية، كما شدد على ضرورة الدفع بالمهندسين الشباب داخل الورشة لخلق أجيال جديدة من المهندسين المتخصصين في أعمال الدعم الفني للجرارات.

وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد استمرار زيارة جميع ورش السكك الحديدية في إطار متابعة تنفيذ الخطة الشاملة لتطوير الورش، والتي تشمل تطوير 33 ورشة (تم الانتهاء من تطويرها)، وإنشاء 11 ورشة جديدة تم الانتهاء من 8 منها، وجار الانتهاء من 3 ورش باعتبار أن تطوير التأمين الفني والورش، أحد المحاور السبعة في تطوير منظومة السكك الحديدية والتي تشمل (تطوير الوحدات المتحركة - تطوير البنية الأساسية - تطوير أنظمة الاتصالات والسيطرة والتحكم - تطوير التأمين الفني والورش - الارتقاء بالعنصر البشري - تطوير الهيكل التنظيمي - تطوير الهيكل المالي).

جدير بالذكر أن شركة "إيرماس" تعد من الشركات التابعة للهيئة القومية لسكك حديد مصر حيث تبلغ مساحتها الكلية 27 فدانًا تقريبًا وتحتوي على أكبر الورش الرئيسية المتخصصة في صيانة وتجديد وإعادة تأهيل الجرارات بمتوسط إنتاج شهري من 12–15 جرارًا، كعمرة عمومية بالإضافة إلى 10 جرارات إصلاح أعطال وحوادث، ويعمل بها أكثر من 1588 عاملًا وفنيًا ومهندسًا.

