دافع الإعلامي خالد الغندور عن عمرو الجنايني، مؤكدًا أن الهجوم عليه بسبب فرحته بهدف الزمالك غير مبرر، في ظل تاريخه الإداري وقراراته السابقة.

وأوضح الغندور، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن البعض تجاهل أن الجنايني سبق ووقّع عقوبات كبيرة على لاعبي الزمالك، كما أنه استكمل مسابقة الدوري خلال فترة جائحة كورونا، والتي تُوّج بها الأهلي، إضافة إلى إدخال تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) في مصر، وتعيين حسام البدري مديرًا فنيًا لمنتخب مصر.

وأشار إلى وجود سوابق مشابهة لمسؤولين كانت لهم انتماءات كروية واضحة، مثل عدلي القيعي وعصام عبد المنعم ومحمود الخطيب وطه إسماعيل وحازم الهواري، الذين عملوا داخل اتحاد الكرة أو لجانه، رغم انتماءاتهم المعروفة.

كما لفت إلى أن الراحل سمير زاهر كان رئيسًا لاتحاد الكرة، وأن قرارات كبرى مثل إيقاف إبراهيم سعيد وتغريمه ماليًا صدرت من جهات رياضية مختصة آنذاك.

وتطرق أيضًا إلى انتقال إسلام الشاطر إلى الأهلي بسبب ثغرة تعاقدية، وإلى ملف "نادي القرن" الذي ارتبط باسم مصطفى مراد فهمي، مؤكدًا أن الحكم في النهاية يكون على القرارات والمواقف أثناء تولي المسؤولية، وليس على مشاعر الانتماء أو ردود الفعل العاطفية.

واختتم الغندور بأن العدل يُقاس بالأفعال والقرارات الرسمية، وأن التاريخ هو من سيحكم على الجميع، لا مواقع التواصل الاجتماعي التي قد تتأثر بالأهواء أو الحملات الموجهة.