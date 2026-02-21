محبتكم لا تشترى.. رسالة من فتوح لجماهير الزمالك

كتبت-هند عواد:

وجه أحمد فتوح، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، رسالة إلى جماهير القلعة البيضاء، بعد هدفه في شباك حرس الحدود.

ونشر فتوح، مقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، لهتاف جماهير الزمالك له، وكتب: "أعجز عن أي شكر وأعجز عن أي كلمات توفي حق أعظم وأخلص جمهور في العالم".

وأضاف: "أنتم مصدر السعادة، والإلهام، والوفاء. لولا وجودكم ما كنا أحرزنا بطولات في السنين الماضية، ولا كانت انتصاراتنا بهذه القوة والعظمة. أنتم الدفعة الحقيقية لنا، حضوركم في كل المباريات داخل وخارج مصر أكبر من مجرد تشجيع".

وواصل: "أنتم الروح، أنتم القوة، أنتم الصمود. وقفتكم دائما تثبت أننا الأقوى، لأنكم أنتم اللاعب الأول للفريق. يا بخت كل لاعب ارتدى تيشيرت الزمالك واتحب منكم، لأن محبتكم شرف ومكانة لا تشترى، وبصفتي أحد كباتن الفريق، أعتذر لكم عن الخروج من كأس مصر".

واستطرد: "كان ينقصنا وجودكم، نفتقدكم كثيرا، لأن وجودكم هو العامل الأول والأساسي لقوتنا. صبرتم علينا كثيرًا، ووعدا من أجل تعبكم وصبركم، سنبذل كل ما عندنا، ولن نبخل بنقطة عرق في كل البطولات القادمة من أجلكم ومن أجل مساندتكم الدائمة. وأنتم لم تبخلوا علينا يوما بالدعم. دائما توعدوننا بالمساندة الكاملة، وننتظركم معنا، لأنكم العنصر الأساسي والرئيسي لنا جميعًا".

واختتم فتوح: "كلنا على قلب رجل واحد، من أجل إعلاء راية نادينا العظيم. ربنا يجمعنا دائمًا على الفرحة والسعادة، ونعتلي منصات التتويج سويا. جزيل الشكر والتقدير. أنتم الأهم، وأنتم الأفضل، ومصدر السعادة والإلهام دائما".