"دعواتكم".. لاعب المصري يكشف تفاصيل إصابته أمام الزمالك بعد بكائه

كتب : محمد خيري

12:20 م 02/02/2026 تعديل في 12:23 م
كشف باهر المحمدي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي، تفاصيل الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة فريقه أمام الزمالك، ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان المصري قد خسر أمام الزمالك بنتيجة 2-1 في اللقاء الذي أقيم على ملعب السويس الجديد، وشهدت أحداث الشوط الثاني إصابة باهر المحمدي، ليغادر على إثرها أرض الملعب متأثرًا وباكيًا.

وأكد اللاعب أن الفحوصات الطبية أثبتت تعرضه لكسر في عظمة الترقوة، وذلك عقب مشاركته في مواجهة الزمالك بالبطولة القارية.

وكتب باهر المحمدي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»: "وعسى أن تكرهوا شيئًا وهو خير لكم.. الحمد لله في السراء والضراء، كسر في الترقوة.. دعواتكم".

الزمالك المصري باهر المحمدي مباراة الزمالك والمصري كأس الكونفدرالية

