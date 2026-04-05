سياسة التقشف ضرورية.. السنغال تمنع الوزراء من السفر إلى الخارج لتوفير النفقات

كتب : مصراوي

01:33 ص 05/04/2026

علم-السنغال

وكالات

أعلن رئيس الوزراء السنغالي عثمان سونكو، أن سلطات بلاده فرضت حظرا على الزيارات الخارجية وسفر الوزراء بهدف عدم الهدر وتوفير أموال الحكومة، تماشيا مع الظروف الراهنة وارتفاع سعر الوقود.

ونقلت صحيفة "لو سولاي" السنغالية عن رئيس الوزراء قوله: "لقد اتخذت سلسلة من الإجراءات الجذرية لتقليص جميع النفقات الحكومية، بما في ذلك إلغاء جميع البعثات الخارجية غير العاجلة نظرا لحاجة البلاد للتكيف مع ارتفاع أسعار النفط ولن يغادر أي وزير من حكومتي البلاد إلا في مهام عاجلة وينطبق هذا الإجراء على السلطة التنفيذية بأكملها".

وأشار رئيس الوزراء السنغالي إلى أنه ألغى زياراته إلى إسبانيا والنيجر وفرنسا، لافتا إلى أن ميزانية الدولة تعتمد على سعر 62 دولارا للبرميل.

وبسبب الارتفاع الحاد في أسعار النفط الخام مؤخرا على خلفية الأحداث الجارية في الشرق الأوسط، تواجه الحكومة السنغالية صعوبات متزايدة في حشد الموارد المالية لدعم الاقتصاد الوطني ومستوى معيشة السكان.

وشدد سونكو على أن سياسة التقشف ضرورية في ظل الظروف الراهنة، وفقا لروسيا اليوم.

