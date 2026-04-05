بمسيرات إيرانية.. استهداف مبنى مجمع الوزارات في الكويت

كتب : مصراوي

01:40 ص 05/04/2026

المُسيرات الإيرانية

وكالات

أعلنت وزارة المالية الكويتية، فجر اليوم الأحد، استهداف مبنى مجمع الوزارات بمسيرة إيرانية معادية ما أسفر عن أضرار مادية جسيمة بالمبنى، مؤكدة أنه لا توجد أي إصابات بشرية، وفقا لسكاي نيوز.

وكشفت مؤسسة البترول الكويتية، فجر اليوم الأحد، تعرض مجمع القطاع النفطي الكائن في منطقة الشويخ والذي يضم المؤسسة ووزارة النفط، إلى اعتداء بطائرات مسيّرة، فجر الأحد، ما أسفر عن اندلاع حريق في المبنى.

أوضحت المؤسسة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية، أن فرق الطوارئ والإطفاء باشرت فورا التعامل مع الحريق.

وأضافت أنه تم إخلاء المبنى بشكل كامل ووفق الإجراءات الاحترازية المعتمدة، ولم تسجل أي إصابات بشرية حتى هذه اللحظة.

وأكدت أن قيادة القطاع النفطي تتابع تقييم الأضرار الناجمة بالتنسيق مع السلطات المعنية مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان سلامة العاملين وتأمين الموقع.

المُسيرات الإيرانية إيران استهداف مبنى مجمع الوزرات في الكويت الكويت مبنى مجمع الوزارات بالكويت قصف الكويت

