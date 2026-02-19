"عشنا معاكي أجمل رمضان".. الغندور يوجه رسالة لـ عبلة كامل بعد العودة

وجّه خالد الغندور، نجم نادي الزمالك السابق، رسالة مؤثرة إلى الفنانة عبلة كامل، بعد عودتها للظهور مجددًا على شاشة التلفزيون خلال الساعات الماضية.

ونشر الغندور عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك صورة لعبلة كامل من الإعلان الرمضاني، وكتب: "معاها عشنا أجمل المسلسلات في رمضان.. عبلة كامل تاريخ وحكايات وقبول رباني.. كل سنة وإنتي بألف خير ورمضان كريم عليكي".

وجاء ظهور عبلة كامل بعد فترة غياب طويلة عن الأضواء، من خلال إعلان رمضاني لإحدى شركات الاتصالات، وهو ما لاقى تفاعلًا واسعًا من الجمهور الذي عبّر عن سعادته بعودتها، خاصة أنها ارتبطت في أذهان المشاهدين بأعمال درامية مميزة خلال مواسم رمضان على مدار سنوات.