مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الأهلي

- -
21:30

الجونة

الدوري المصري

المقاولون العرب

- -
21:30

المصري

الدوري الأوروبي

فنربخشة

- -
19:45

نوتينجهام فورست

الدوري الأوروبي

ليل

- -
22:00

سرفينا زافيزدا

الدوري الأوروبي

سلتيك

- -
22:00

شتوتجارت

الدوري السعودي

أهلي جدة

- -
21:00

النجمة

جميع المباريات

إعلان

"عشنا معاكي أجمل رمضان".. الغندور يوجه رسالة لـ عبلة كامل بعد العودة

كتب : محمد خيري

10:45 ص 19/02/2026
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    عبلة كامل في اعلان رمضان 2026 (2)_12
  • عرض 15 صورة
    عبلة كامل في اعلان رمضان 2026 (2)_11
  • عرض 15 صورة
    عبلة كامل في اعلان رمضان 2026 (3)_13
  • عرض 15 صورة
    ظهور عبلة كامل في اعلان شركة محمول مع منة شلبي وياسمين عبدالعزيز 2_8
  • عرض 15 صورة
    عبلة كامل في اعلان رمضان 2026 (3)_14
  • عرض 15 صورة
    عبلة كامل وياسمين عبدالعزيز ومنة شلبي (2)_18
  • عرض 15 صورة
    عبلة كامل وياسمين عبدالعزيز ومنة شلبي (1)_17
  • عرض 15 صورة
    عبلة كامل في اعلان رمضان 2026_16
  • عرض 15 صورة
    منة شلبي وياسمين عبدالعزيز مع عبلة كامل في اعلان رمضان (2)_20
  • عرض 15 صورة
    منة شلبي وياسمين عبدالعزيز مع عبلة كامل في اعلان رمضان_21
  • عرض 15 صورة
    لقطات لاعلان عبلة كامل مع منة شلبي وياسمين عبد العزيز_19
  • عرض 15 صورة
    بعد اختفاء 8 سنوات.. تفاصيل الظهور الأول لـ عبلة كامل في إعلان رمضاني _4
  • عرض 15 صورة
    بالحجاب وبدون مكياج.. كيف ظهرت عبلة كامل في إعلان رمضان 2026؟_3
  • عرض 15 صورة
    عبلة كامل في اعلان رمضان 2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وجّه خالد الغندور، نجم نادي الزمالك السابق، رسالة مؤثرة إلى الفنانة عبلة كامل، بعد عودتها للظهور مجددًا على شاشة التلفزيون خلال الساعات الماضية.

ونشر الغندور عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك صورة لعبلة كامل من الإعلان الرمضاني، وكتب: "معاها عشنا أجمل المسلسلات في رمضان.. عبلة كامل تاريخ وحكايات وقبول رباني.. كل سنة وإنتي بألف خير ورمضان كريم عليكي".

وجاء ظهور عبلة كامل بعد فترة غياب طويلة عن الأضواء، من خلال إعلان رمضاني لإحدى شركات الاتصالات، وهو ما لاقى تفاعلًا واسعًا من الجمهور الذي عبّر عن سعادته بعودتها، خاصة أنها ارتبطت في أذهان المشاهدين بأعمال درامية مميزة خلال مواسم رمضان على مدار سنوات.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

عبلة كامل خالد الغندور رمضان 2026 الفنانة عبلة كامل

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الدولار يقفز 52 قرشًا دفعة واحدة أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم
أخبار البنوك

الدولار يقفز 52 قرشًا دفعة واحدة أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم
أكسيوس: 6 أسباب تجعل الولايات المتحدة وإيران على شفا حرب
شئون عربية و دولية

أكسيوس: 6 أسباب تجعل الولايات المتحدة وإيران على شفا حرب
وزير العمل يوجه بإطلاق تطبيق إلكتروني لحجز مواعيد توثيق عقود العمل بالخارج
أخبار مصر

وزير العمل يوجه بإطلاق تطبيق إلكتروني لحجز مواعيد توثيق عقود العمل بالخارج
أسرار الطاقة في رمضان.. دليلك للإفطار والسحور الصحي
رمضان ستايل

أسرار الطاقة في رمضان.. دليلك للإفطار والسحور الصحي
فيديو اعتداء طالب على مدرس بمدينة نصر يثير الجدل.. والتعليم تكشف التفاصيل
أخبار مصر

فيديو اعتداء طالب على مدرس بمدينة نصر يثير الجدل.. والتعليم تكشف التفاصيل

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الدولار يقفز 52 قرشًا دفعة واحدة أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم
مواعيد وقنوات مسلسلات رمضان 2026 .. دليلك لمتابعة الدراما الرمضانية
رسمياً.. الإفتاء تحدد قيمة زكاة الفطر لرمضان 1445هـ - 2026م
من الفخ الروسي إلى الأسر الأوكراني.. رحلة عرّابة التجنيد الروسية في القاهرة