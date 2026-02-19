إعلان

التحقيق مع شاب بتهمة إضرام النيران في سيارة نجل عمه بسبب خلافات عائلية

كتب : أحمد عادل

12:01 م 19/02/2026

حريق سيارة ملاكي أرشيفية

كتب- أحمد عادل:
تباشر النيابة العامة بالجيزة، تحقيقاتها مع شاب في اتهامه بإضرام النيران في سيارة نجل عمه عمدًا بمنطقة أطفيح.
وتبين من التحقيقات الأولية، أن المتهم أقدم على إضرام النيران في سيارة نجل عمه من نوع "مرسيدس" للانتقام، بسبب خلافات عائلية.
-بلاغ حريق سيارة في أطفيح
وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا من أحد الأهالي يفيد بنشوب حريق داخل سيارة في منطقة أطفيح بالجيزة، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ.
بالانتقال تمكن رجال الحماية المدنية من إخماد الحريق، دون وقوع إصابات.
وبإجراء التحريات، اتهم مالك السيارة نجل عمه، 20 عامًا، بإضرام النيران في السيارة بسبب خلافات عائلية، وأمكن ضبط المتهم بارتكاب الجريمة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيقات.

