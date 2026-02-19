ارتفعت أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الخميس 19-2-2026، مقارنة بمستواها أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 12.56 جنيه للشراء، بزيادة 10 قرو ش، و12.64 جنيه للبيع، بزيادة 11 قرشًا.

سعر الدرهم الإماراتي: 12.86 جنيه للشراء، و12.9 جنيه للبيع، بزيادة 11 قرشًا للشراء والبيع.

سعر الدينار البحريني: 124.19 جنيه للشراء، و125.75 جنيه للبيع، بزيادة 1.08 جنيه للشراء والبيع.

سعر الريال القطري: 12 جنيهًا للشراء، بزيادة 10 قروش، و13 جنيهًا للبيع، بزيادة 11 قرشًا.

سعر الدينار الأردني: 66.23 جنيه للشراء، بزيادة 57 قرشًا، و66.96 جنيه للبيع، بزيادة 56 قرشًا.

سعر الدينار الكويتي: 152.61 جنيه للشراء، بزيادة 1.25 جنيه، و155.23 جنيه للبيع، بزيادة 1.26 جنيه.