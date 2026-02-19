إعلان

ارتفاع أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم

كتب : أحمد الخطيب

12:15 م 19/02/2026

أسعار العملات العربية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ارتفعت أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الخميس 19-2-2026، مقارنة بمستواها أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 12.56 جنيه للشراء، بزيادة 10 قرو ش، و12.64 جنيه للبيع، بزيادة 11 قرشًا.

سعر الدرهم الإماراتي: 12.86 جنيه للشراء، و12.9 جنيه للبيع، بزيادة 11 قرشًا للشراء والبيع.

سعر الدينار البحريني: 124.19 جنيه للشراء، و125.75 جنيه للبيع، بزيادة 1.08 جنيه للشراء والبيع.

سعر الريال القطري: 12 جنيهًا للشراء، بزيادة 10 قروش، و13 جنيهًا للبيع، بزيادة 11 قرشًا.

سعر الدينار الأردني: 66.23 جنيه للشراء، بزيادة 57 قرشًا، و66.96 جنيه للبيع، بزيادة 56 قرشًا.

سعر الدينار الكويتي: 152.61 جنيه للشراء، بزيادة 1.25 جنيه، و155.23 جنيه للبيع، بزيادة 1.26 جنيه.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار العملات العربية الريال السعودي الدرهم الإماراتي الدينار البحريني

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بولندا تحذر من "حرب خلال ساعات" وتدعو رعاياها لمغادرة إيران فورًا
شئون عربية و دولية

بولندا تحذر من "حرب خلال ساعات" وتدعو رعاياها لمغادرة إيران فورًا
منحة رمضان 2026.. قائمة السلع المتاحة للصرف على بطاقة التموين وأسعارها
أخبار مصر

منحة رمضان 2026.. قائمة السلع المتاحة للصرف على بطاقة التموين وأسعارها
"بكى فورا".. ماذا فعل حسن شحاتة ردا على جمهور الزمالك؟
رياضة محلية

"بكى فورا".. ماذا فعل حسن شحاتة ردا على جمهور الزمالك؟
موعد أذان المغرب في أول يوم من رمضان 2026
جنة الصائم

موعد أذان المغرب في أول يوم من رمضان 2026
الذهب يعود للارتفاع بمنتصف تعاملات اليوم في مصر
اقتصاد

الذهب يعود للارتفاع بمنتصف تعاملات اليوم في مصر

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

لأول مرة.. المالية تطرح سندات للأفراد الأحد المقبل عبر مكاتب البريد بعائد شهري
الدولار يقفز 52 قرشًا دفعة واحدة أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم
مواعيد وقنوات مسلسلات رمضان 2026 .. دليلك لمتابعة الدراما الرمضانية
رسمياً.. الإفتاء تحدد قيمة زكاة الفطر لرمضان 1445هـ - 2026م
من الفخ الروسي إلى الأسر الأوكراني.. رحلة عرّابة التجنيد الروسية في القاهرة