وزير العمل يوجه بإطلاق تطبيق إلكتروني لحجز مواعيد توثيق عقود العمل بالخارج

كتب : محمد أبو بكر

12:37 م 19/02/2026
وجه حسن رداد، وزير العمل، بسرعة إعداد تطبيق إلكتروني متكامل يتيح للمواطنين حجز مواعيد توثيق عقود العمل بالخارج، سواء للعقود التي يتم الحصول عليها عبر وزارة العمل أو من خلال جهات أخرى، في إطار جهود الدولة للتحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية أجراها الوزير صباح اليوم الخميس داخل "وحدة خدمات العمالة المصرية بالخارج" الملحقة بمبنى الوزارة القديم بمدينة نصر، حيث حرص على متابعة سير العمل والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد "رداد"، بحسب بيان وزارة العمل، الخميس، أن إطلاق التطبيق الإلكتروني يأتي ضمن خطة شاملة لتبسيط الإجراءات، والحد من التكدس داخل مقار تقديم الخدمة، وضمان حصول المواطنين على خدماتهم في أسرع وقت ممكن، وبدرجة عالية من التنظيم والدقة.

والتقى الوزير، خلال الجولة، بعدد من المواطنين المترددين على الوحدة، واستمع إلى آرائهم وملاحظاتهم بشأن آليات تقديم الخدمة، مشددًا على أن المواطن يأتي في صدارة أولويات الوزارة، وأن تطوير منظومة الخدمات يمثل مسارًا ثابتًا لا تراجع عنه.

وأوضح وزير العمل، أن تحديث آليات العمل داخل الوحدة، وإدخال الوسائل الرقمية الحديثة، يعكس توجه الدولة نحو بناء جهاز إداري عصري وكفء، يرتكز على سهولة الوصول إلى الخدمة، وجودتها، واحترام حقوق المواطن.

وشدد الوزير، على أهمية المتابعة الميدانية المستمرة لسير العمل داخل الوحدات الخدمية، مع التأكيد على حسن معاملة المواطنين في جميع مراحل إنهاء إجراءاتهم، بما يرسخ الانضباط المؤسسي ويعزز جسور الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.

حسن رداد وزير العمل فرص عمل

