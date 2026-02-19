"مفيش وقت".. الزمالك يدخل معسكر مغلق استعدادا لمواجهة حرس الحدود

"لو عندك إثبات طلعه".. إعلامي يهاجم تصرف الزمالك بعد الخروج من الكأس

يدخل نادي الزمالك معسكرًا مغلقًا مساء اليوم، استعدادًا لمواجهة حرس الحدود ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026.

ومن المقرر أن تُقام المباراة غدًا الجمعة على ستاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، ضمن الجولة الثامنة عشرة من المسابقة.

ويخوض الزمالك مرانه الختامي مساء اليوم على ملعب الكلية الحربية، تحت قيادة المدير الفني معتمد جمال، وذلك بعد أن قرر الجهاز الفني منح اللاعبين راحة من التدريبات أمس، عقب مواجهة سيراميكا كليوباترا في بطولة كأس مصر، في ظل ضيق الوقت بين المباريات.

وكان الزمالك قد ودّع منافسات كأس مصر لموسم 2025-2026 بعد خسارته أمام سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي أُقيم على ستاد هيئة قناة السويس بمدينة الإسماعيلية.

ويسعى الفريق الأبيض لتحقيق الفوز أمام حرس الحدود من أجل استعادة التوازن ومصالحة جماهيره، ومواصلة المنافسة بقوة في سباق الدوري.