عودة إمام عاشور وظهور بلعمري.. التشكيل المتوقع للأهلي أمام الجونة

كتب : مصراوي

12:20 م 19/02/2026
استقر الدنماركي ييس توروب المدير الفني لـ النادي الأهلي، على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة الجونة، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وتُقام المباراة بين الأهلي والجونة، في تمام التاسعة والنصف مساء اليوم الخميس، لحساب الجولة الـ18 من المسابقة.

ويحتل الأهلي المركز الرابع برصيد 30 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن نادي الزمالك وبيراميدز، بينما يتواجد فريق الجونة في المركز الـ12 برصيد 20 نقطة.

تغييرات مرتقبة في تشكيل الأهلي

قرر توروب إجراء عدة تعديلات مقارنة بالمباراة الماضية أمام الجيش الملكي، أبرزها:

عودة محمد الشناوي لحراسة المرمى بدلًا من مصطفى شوبير.

الدفع بالمغربي يوسف بلعمري في مركز الظهير الأيسر.

إعادة إمام عاشور إلى التشكيل الأساسي بعد انتهاء عقوبته الانضباطية.

التشكيل المتوقع للأهلي أمام الجونة:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني – ياسر إبراهيم – ياسين مرعي – يوسف بلعمري

خط الوسط: أليو ديانج – إمام عاشور – محمد علي بن رمضان

خط الهجوم: أشرف بن شرقي – مروان عثمان – حسين الشحات

