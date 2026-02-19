إعلان

الدولار يقفز 52 قرشًا دفعة واحدة أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم

كتب : أحمد الخطيب

11:35 ص 19/02/2026 تعديل في 11:44 ص

سعر الدولار مقابل الجنيه

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

خسر سعر الجنيه المصري دفعة واحدة نحو 52 قرشًا مقابل الدولار في 5 بنوك، خلال تعاملات الخميس 19-2-2026، مقارنة ببداية تعاملات اليوم، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.

أسعار الدولار في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 47.35 جنيه للشراء، و47.45 جنيه للبيع، بزيادة 39 قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر: 47.47 جنيه للشراء، و47.57 جنيه للبيع، بزيادة 51 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 47.3 جنيه للشراء، و47.4 جنيه للبيع، بزيادة 34 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.45 جنيه للشراء، و47.55 جنيه للبيع، بزيادة 49 قرشًا للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.5 جنيهًا للشراء، و47.6 جنيه للبيع، بزيادة 52 قرشًا للشراء والبيع.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الدولار مقابل الجنيه سعر الدولار بالبنوك سعر بيع الدولار سعر الدولار سعر شراء الدولار

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

فيديو اعتداء طالب على مدرس بمدينة نصر يثير الجدل.. والتعليم تكشف التفاصيل
أخبار مصر

فيديو اعتداء طالب على مدرس بمدينة نصر يثير الجدل.. والتعليم تكشف التفاصيل
منحة رمضان 2026.. قائمة السلع المتاحة للصرف على بطاقة التموين وأسعارها
أخبار مصر

منحة رمضان 2026.. قائمة السلع المتاحة للصرف على بطاقة التموين وأسعارها
"كان رايح يصلي التراويح".. تفاصيل مقتل محام شاب في أولى ليالي رمضان
أخبار المحافظات

"كان رايح يصلي التراويح".. تفاصيل مقتل محام شاب في أولى ليالي رمضان
عودة إمام عاشور وظهور بلعمري.. التشكيل المتوقع للأهلي أمام الجونة
رياضة محلية

عودة إمام عاشور وظهور بلعمري.. التشكيل المتوقع للأهلي أمام الجونة
موعد أذان المغرب في أول يوم من رمضان 2026
جنة الصائم

موعد أذان المغرب في أول يوم من رمضان 2026

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

لأول مرة.. المالية تطرح سندات للأفراد الأحد المقبل عبر مكاتب البريد بعائد شهري
الدولار يقفز 52 قرشًا دفعة واحدة أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم
مواعيد وقنوات مسلسلات رمضان 2026 .. دليلك لمتابعة الدراما الرمضانية
رسمياً.. الإفتاء تحدد قيمة زكاة الفطر لرمضان 1445هـ - 2026م
من الفخ الروسي إلى الأسر الأوكراني.. رحلة عرّابة التجنيد الروسية في القاهرة