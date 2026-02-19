مباريات الأمس
"مكنتش شارب".. عمرو زكي يكشف لأول مرة تفاصيل الحادث المأساوي

كتب : محمد خيري

12:03 م 19/02/2026
كشف عمرو زكي، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر لكرة القدم السابق، كواليس الحادث المأساوي الذي تعرض له قبل سنوات، نافيًا ما تردد حول ارتباطه بتناول المشروبات الكحولية.

وخلال ظهوره في برنامج «أقر وأعترف» مع الإعلامي أحمد شوبير، أكد زكي أن الحادث لم يكن له علاقة بالشرب، مشيرًا إلى أنه ابتعد عن هذه الأمور منذ 5 أو 6 سنوات قبل الواقعة، وأنه مرّ بفترة صحية صعبة للغاية بعدها.

وأوضح مهاجم الزمالك السابق أنه قضى قرابة ثلاث سنوات داخل المستشفيات، وخضع لثماني عمليات جراحية، أنفق خلالها مبالغ مالية كبيرة، مؤكدًا أنه لم يتلقَّ دعمًا يُذكر من الوسط الرياضي، باستثناء مساندة واضحة من محمد زيدان، الذي كان من أبرز الداعمين له خلال أزمته.

واعترف زكي بأنه ارتكب العديد من الأخطاء في حياته بسبب التسرع، مؤكدًا تحمله المسؤولية الكاملة عن قراراته الشخصية وما مرّ به خلال مسيرته، مشددًا على أنه تعلّم كثيرًا من التجارب الصعبة التي عاشها.

