ارتفعت أسعار اليورو مقابل الجنيه في 3 بنوك، خلال تعاملات اليوم الخميس 19-2-2026، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.



سعر اليورو في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم



البنك الأهلي المصري: 55.8 جنيه للشراء، بزيادة 31 قرشًا، و56.01 جنيه للبيع، بزيادة 29 قرشًا.

بنك مصر: 55.34 جنيه للشراء، بتراجع 19 قرشًا، و55.53 جنيه للبيع، بتراجع 24 قرشًا.

بنك القاهرة: 55.74 جنيه للشراء، بزيادة 29 قرشًا، و55.95 جنيه للبيع، بزيادة 26 قرشًا.

بنك الإسكندرية: 55.85 جنيه للشراء، بزيادة 40 قرشًا، و56.07 جنيه للبيع، بتراجع 38 قرشًا.

البنك التجاري الدولي: 55.97 جنيه للشراء، و56.18 جنيه للبيع، بزيادة 50 قرشًا للشراء والبيع.