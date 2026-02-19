مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الأهلي

- -
21:30

الجونة

الدوري المصري

المقاولون العرب

- -
21:30

المصري

الدوري الأوروبي

فنربخشة

- -
19:45

نوتينجهام فورست

الدوري الأوروبي

ليل

- -
22:00

سرفينا زافيزدا

الدوري الأوروبي

سلتيك

- -
22:00

شتوتجارت

الدوري السعودي

أهلي جدة

- -
21:00

النجمة

جميع المباريات

إعلان

الأهلي يكشف سبب غياب الوافد الجديد أمام الجونة.. وتطورات موقف زيزو وتريزيجه

كتب : محمد خيري

10:33 ص 19/02/2026
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    فريق الأهلي
  • عرض 9 صورة
    فريق الأهلي
  • عرض 9 صورة
    فريق الأهلي
  • عرض 9 صورة
    فريق الأهلي
  • عرض 9 صورة
    فريق الأهلي
  • عرض 9 صورة
    احتفال شريف وزيزو وتريزيجيه
  • عرض 9 صورة
    احتفال شريف وزيزو وتريزيجيه (1)
  • عرض 9 صورة
    احتفال شريف وزيزو وتريزيجيه

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن النادي الأهلي سبب غياب مدافعه الجديد عمرو الجزار عن مواجهة الجونة، المقرر إقامتها مساء اليوم ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، وتطورات موقف أحمد سيد زيزو ومحمود تريزيجيه، من الإصابة.

موعد مباراة الأهلي والجونة

تُقام المباراة في إطار الجولة الـ18 من الدوري، على ملعب القاهرة الدولي، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.

سبب غياب عمرو الجزار

أوضح أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول، أن غياب الجزار جاء بسبب تعرضه لإجهاد عضلي في العضلة الضامة اليمنى.

وأشار إلى أن اللاعب خضع لفحوصات طبية قبل المران الجماعي، وفضّل الجهاز الفني منحه راحة، على أن يبدأ برنامجًا علاجيًا وتأهيليًا بدءًا من اليوم.

تطورات إصابة زيزو وتريزيجيه

أكد طبيب الأهلي أن الثنائي أحمد سيد زيزو ومحمود حسن تريزيجيه يواصلان برنامجهما التأهيلي بشكل منتظم، مع تحسن ملحوظ في حالتهما.

زيزو يعاني من شد في العضلة الخلفية.

تريزيجيه يعاني من الإصابة نفسها (شد في العضلة الخلفية).

وأشار جاب الله إلى أن اللاعبين بدآ المرحلة الثالثة والأخيرة من التأهيل، مساء الأربعاء، تمهيدًا للعودة إلى التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

زيزو تريزيجيه النادي الأهلي أخبار الأهلي فريق الأهلي الجزار

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

حدث بالفن | أول ظهور لـ عبلة كامل في رمضان 2026 وانتصار شيرين في قضية يوتيوب
دراما و تليفزيون

حدث بالفن | أول ظهور لـ عبلة كامل في رمضان 2026 وانتصار شيرين في قضية يوتيوب
هل يشترط التلفظ بنية الصيام كل يوم في رمضان؟.. الأزهر للفتوى يحسم
جنة الصائم

هل يشترط التلفظ بنية الصيام كل يوم في رمضان؟.. الأزهر للفتوى يحسم

شديد البرودة وشبورة.. الأرصاد تكشف حالة طقس أول أسبوع في رمضان
أخبار وتقارير

شديد البرودة وشبورة.. الأرصاد تكشف حالة طقس أول أسبوع في رمضان

دعاء اليوم الأول من رمضان 2026: اللهم اجعل صيامنا وسائر أعمالنا لك وحدك
جنة الصائم

دعاء اليوم الأول من رمضان 2026: اللهم اجعل صيامنا وسائر أعمالنا لك وحدك
انتبه.. تناول هذا المشروب الشهير قبل السحور يزيد شعورك بالعطش
سفرة رمضان

انتبه.. تناول هذا المشروب الشهير قبل السحور يزيد شعورك بالعطش

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مواعيد وقنوات مسلسلات رمضان 2026 .. دليلك لمتابعة الدراما الرمضانية
رسمياً.. الإفتاء تحدد قيمة زكاة الفطر لرمضان 1445هـ - 2026م
من الفخ الروسي إلى الأسر الأوكراني.. رحلة عرّابة التجنيد الروسية في القاهرة