أعلن النادي الأهلي سبب غياب مدافعه الجديد عمرو الجزار عن مواجهة الجونة، المقرر إقامتها مساء اليوم ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، وتطورات موقف أحمد سيد زيزو ومحمود تريزيجيه، من الإصابة.

موعد مباراة الأهلي والجونة

تُقام المباراة في إطار الجولة الـ18 من الدوري، على ملعب القاهرة الدولي، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.

سبب غياب عمرو الجزار

أوضح أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول، أن غياب الجزار جاء بسبب تعرضه لإجهاد عضلي في العضلة الضامة اليمنى.

وأشار إلى أن اللاعب خضع لفحوصات طبية قبل المران الجماعي، وفضّل الجهاز الفني منحه راحة، على أن يبدأ برنامجًا علاجيًا وتأهيليًا بدءًا من اليوم.

تطورات إصابة زيزو وتريزيجيه

أكد طبيب الأهلي أن الثنائي أحمد سيد زيزو ومحمود حسن تريزيجيه يواصلان برنامجهما التأهيلي بشكل منتظم، مع تحسن ملحوظ في حالتهما.

زيزو يعاني من شد في العضلة الخلفية.

تريزيجيه يعاني من الإصابة نفسها (شد في العضلة الخلفية).

وأشار جاب الله إلى أن اللاعبين بدآ المرحلة الثالثة والأخيرة من التأهيل، مساء الأربعاء، تمهيدًا للعودة إلى التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.