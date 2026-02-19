مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الأهلي

- -
21:30

الجونة

الدوري المصري

المقاولون العرب

- -
21:30

المصري

الدوري الأوروبي

فنربخشة

- -
19:45

نوتينجهام فورست

الدوري الأوروبي

ليل

- -
22:00

سرفينا زافيزدا

الدوري الأوروبي

سلتيك

- -
22:00

شتوتجارت

الدوري السعودي

أهلي جدة

- -
21:00

النجمة

جميع المباريات

إعلان

"لو عندك إثبات طلعه".. إعلامي يهاجم تصرف الزمالك بعد الخروج من الكأس

كتب : محمد خيري

11:02 ص 19/02/2026
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    الزمالك
  • عرض 10 صورة
    خلال مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا (2)
  • عرض 10 صورة
    خلال مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا (4)
  • عرض 10 صورة
    خلال مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا (3)
  • عرض 10 صورة
    الأهلي والزمالك
  • عرض 10 صورة
    احتفال لاعبي الزمالك (4)
  • عرض 10 صورة
    احتفال لاعبي الزمالك (1)
  • عرض 10 صورة
    احتفال لاعبي الزمالك (3)
  • عرض 10 صورة
    احتفال لاعبي الزمالك (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعرب الإعلامي محمد طارق أضا عن حزنه من رد فعل مجلس إدارة نادي الزمالك بعد الخسارة أمام سيراميكا كليوباترا في بطولة كأس مصر، مؤكدًا أن ما حدث في النهاية هو خسارة مباراة كرة قدم، ويجب التعامل معها بروح رياضية.

وخلال برنامجه «الماتش» على قناة قناة صدى البلد، شدد أضا على أن الحزن بعد الهزيمة أمر طبيعي، لكن تضخيم الأمور أو البحث عن شماعات لن يخدم النادي في هذه المرحلة.

وأضاف أن الزمالك عندما يفوز تُنسب الانتصارات للجميع، لكن عند الخسارة يبدأ البعض في إلقاء اللوم على أطراف مختلفة، سواء الإعلام أو غيره، مؤكدًا أن الزمالك كيان كبير لا يحتاج إلى تبريرات أو الحديث عن مؤامرات.

ووجّه أضا انتقادات لبيان إدارة الزمالك، معتبرًا أن مضمونه يُحمّل الإدارة جزءًا من المسؤولية بدلًا من مصارحة الجماهير بالحقيقة، مشيرًا إلى أن ثقافة تقبّل الفوز والخسارة جزء أساسي من كرة القدم، وأن الاعتراف بالأخطاء أفضل من البحث عن مبررات.

كما أشار إلى أن سيراميكا كليوباترا قدّم مباراة قوية واستحق الفوز، موضحًا أن تنظيم جدول المباريات مسؤولية اتحاد الكرة، لكن ذلك لا ينتقص من جدارة المنافس داخل الملعب.

وأكد أن الاعتراض على التحكيم لا يبرر صياغة بيان يتضمن عبارات غير مناسبة تمس المنظومة الكروية.

واختتم أضا تصريحاته بالتأكيد على أنه إذا كان لدى الزمالك مستند يثبت تعرضه لظلم متعمد قبل المباراة، فعليه تقديمه للرأي العام، معلنًا استعداده لعرض أي وثيقة على الهواء مباشرة، ومشددًا على أن الدفاع عن العدالة يجب أن يشمل جميع الأندية دون استثناء، بعيدًا عن الاتهامات غير المدعومة بأدلة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك فريق الزمالك نادي الزمالك سيراميكا كليوباترا محمد طارق أضا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أسرار الطاقة في رمضان.. دليلك للإفطار والسحور الصحي
رمضان ستايل

أسرار الطاقة في رمضان.. دليلك للإفطار والسحور الصحي
كيف علق نجوم الفن على ظهور عبلة كامل في إعلان رمضاني؟
دراما و تليفزيون

كيف علق نجوم الفن على ظهور عبلة كامل في إعلان رمضاني؟
"كان رايح يصلي التراويح".. تفاصيل مقتل محام شاب في أولى ليالي رمضان
أخبار المحافظات

"كان رايح يصلي التراويح".. تفاصيل مقتل محام شاب في أولى ليالي رمضان
أكسيوس: 6 أسباب تجعل الولايات المتحدة وإيران على شفا حرب
شئون عربية و دولية

أكسيوس: 6 أسباب تجعل الولايات المتحدة وإيران على شفا حرب
"مكنتش شارب".. عمرو زكي يكشف لأول مرة تفاصيل الحادث المأساوي
رياضة محلية

"مكنتش شارب".. عمرو زكي يكشف لأول مرة تفاصيل الحادث المأساوي

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الدولار يقفز 52 قرشًا دفعة واحدة أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم
مواعيد وقنوات مسلسلات رمضان 2026 .. دليلك لمتابعة الدراما الرمضانية
رسمياً.. الإفتاء تحدد قيمة زكاة الفطر لرمضان 1445هـ - 2026م
من الفخ الروسي إلى الأسر الأوكراني.. رحلة عرّابة التجنيد الروسية في القاهرة