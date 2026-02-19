"لو عندك إثبات طلعه".. إعلامي يهاجم تصرف الزمالك بعد الخروج من الكأس

أعرب الإعلامي محمد طارق أضا عن حزنه من رد فعل مجلس إدارة نادي الزمالك بعد الخسارة أمام سيراميكا كليوباترا في بطولة كأس مصر، مؤكدًا أن ما حدث في النهاية هو خسارة مباراة كرة قدم، ويجب التعامل معها بروح رياضية.

وخلال برنامجه «الماتش» على قناة قناة صدى البلد، شدد أضا على أن الحزن بعد الهزيمة أمر طبيعي، لكن تضخيم الأمور أو البحث عن شماعات لن يخدم النادي في هذه المرحلة.

وأضاف أن الزمالك عندما يفوز تُنسب الانتصارات للجميع، لكن عند الخسارة يبدأ البعض في إلقاء اللوم على أطراف مختلفة، سواء الإعلام أو غيره، مؤكدًا أن الزمالك كيان كبير لا يحتاج إلى تبريرات أو الحديث عن مؤامرات.

ووجّه أضا انتقادات لبيان إدارة الزمالك، معتبرًا أن مضمونه يُحمّل الإدارة جزءًا من المسؤولية بدلًا من مصارحة الجماهير بالحقيقة، مشيرًا إلى أن ثقافة تقبّل الفوز والخسارة جزء أساسي من كرة القدم، وأن الاعتراف بالأخطاء أفضل من البحث عن مبررات.

كما أشار إلى أن سيراميكا كليوباترا قدّم مباراة قوية واستحق الفوز، موضحًا أن تنظيم جدول المباريات مسؤولية اتحاد الكرة، لكن ذلك لا ينتقص من جدارة المنافس داخل الملعب.

وأكد أن الاعتراض على التحكيم لا يبرر صياغة بيان يتضمن عبارات غير مناسبة تمس المنظومة الكروية.

واختتم أضا تصريحاته بالتأكيد على أنه إذا كان لدى الزمالك مستند يثبت تعرضه لظلم متعمد قبل المباراة، فعليه تقديمه للرأي العام، معلنًا استعداده لعرض أي وثيقة على الهواء مباشرة، ومشددًا على أن الدفاع عن العدالة يجب أن يشمل جميع الأندية دون استثناء، بعيدًا عن الاتهامات غير المدعومة بأدلة.