غرف عمليات مركزية وفرعية.. إعلان حالة الطوارئ بشركات الكهرباء خلال رمضان

كتب : محمد صلاح

12:20 م 19/02/2026

الشركة القابضة لكهرباء مصر

كشف مصدر مسئول بقطاع الكهرباء، عن إعلان حالة الطوارئ ورفع درجة الاستعداد القصوى داخل الشركات التابعة لـ الشركة القابضة لكهرباء مصر، تزامنًا مع حلول شهر رمضان المبارك، لضمان استقرار التغذية الكهربائية واستمرارية الخدمة على مستوى الجمهورية.

وأوضح المصدر، لمصراوي، أن خطة الطوارئ تتضمن تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام الشركة القابضة، إلى جانب غرف عمليات فرعية داخل جميع شركات التوزيع التسع، تعمل على مدار 24 ساعة لتلقي البلاغات ومتابعة أي أعطال أو شكاوى بشكل فوري، مع سرعة الدفع بفرق الطوارئ والصيانة للتعامل معها.

وأشار إلى أن هناك تنسيقًا كاملاً بين شركات التوزيع والشركة المصرية لنقل الكهرباء ومحطات الإنتاج، لضمان استقرار الشبكة الموحدة خاصة خلال فترات الذروة التي تشهد ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات الاستهلاك بعد الإفطار وحتى ساعات السحور.

وأضاف أن التعليمات تضمنت مراجعة جاهزية المغذيات والمحولات وأكشاك التوزيع مع تأمين مصادر التغذية للمناطق الحيوية ودور العبادة وساحات الصلاة إضافة لتكثيف أعمال الصيانة الوقائية قبل وأثناء الشهر الكريم وكذلك تفعيل خطوط ساخنة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار الساعة.

وأكد أن قيادات القطاع ستتابع الموقف لحظة بلحظة من خلال تقارير دورية تُرفع إلى الجهات المعنية، مع التشديد على سرعة الاستجابة لأي طارئ، وعدم السماح بوجود أعطال متكررة دون معالجة جذرية.

وشدد المصدر، على أن شركات الكهرباء تعمل وفق خطة استباقية كل عام خلال شهر رمضان، نظرًا لخصوصية الشهر وزيادة الأحمال، موضحًا أن الشبكة القومية للكهرباء في وضع آمن ومستقر وقادرة على تلبية احتياجات المواطنين دون تخفيف أحمال.

الشركة القابضة لكهرباء مصر شركات نقل الكهرباء شركات توزيع الكهرباء شركات الكهرباء خلال رمضان

