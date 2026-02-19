ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الخميس 19-2-2026، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم:

البنك الأهلي المصري: 12.56 جنيه للشراء، بزيادة 10 قروش، و12.64 جنيه للبيع، بزيادة 11 قرشًا.

بنك مصر: 12.61 جنيه للشراء، و12.68 جنيه للبيع، بزيادة 14 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 12.58 جنيه للشراء، بتراجع قرش، و12.65 جنيه للبيع، بزيادة 13 قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 12.62 جنيه للشراء، و12.66 جنيه للبيع، بزيادة 14 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 12.6 جنيه للشراء، بزيادة 13 قرشًا، و12.65 جنيه للبيع، بزيادة 14 قرشًا.