كشف الاتحاد المصري لكرة اليد جدول مواعيد مباريات ربع نهائي كأس مصر للرجال 2025/2026.

وتقام جميع مباريات ربع نهائي كأس مصر يوم الثلاثاء الموافق 14 أبريل القادم.

وجاءت أبرز مواعيد ربع نهائي كأس مصر، مواجهة النادي الأهلي أمام نظيره سبورتنج، بينما يلاقي نادي الزمالك نظيره الشمس.

وجاءت مواعيد مباريات ربع نهائي كأس مصر كالتالي:

الأهلي ضد سبورتنج - 6 مساء - صالة الأهلي.

هليوبوليس ضد المعادي - 7 مساء - صالة هليوبوليس.

سموحة ضد الأولمبي - 8 مساء - صالة سموحة.

الشمس ضد الزمالك - 8 مساء - صالة الشمس.

وقد تأهل النادي الأهلي إلى ربع النهائي بعد فوزه على على الزهور بنتيجة 39-23، بينما صعد الزمالك إلى دور ربع النهائي بعد فوزه على أصحاب الجياد بنتيجة 31-16.

جدير بالذكر أن الأهلي قد توج بلقب كأس مصر في النسخة الأخيرة 2025، بعد فوزه على الزمالك في النهائي بنتيجة 21-18.