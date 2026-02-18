مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا

كاراباج اجدام

1 6
19:45

نيوكاسل

دوري أبطال أوروبا

جليمت

3 1
22:00

إنتر ميلان

دوري أبطال أوروبا

كلوب بروج

2 2
22:00

اتلتيكو مدريد

دوري أبطال أوروبا

أولمبياكوس

0 2
22:00

باير ليفركوزن

الدوري الإنجليزي

وولفرهامبتون

1 2
22:00

أرسنال

الدوري الإيطالي

ميلان

1 1
21:45

كومو

جميع المباريات

إعلان

بينهما الأهلي والزمالك.. جدول مواعيد مباريات ربع نهائي كأس مصر لكرة اليد

كتب - محمد عبد السلام:

11:02 م 18/02/2026
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    الأهلي وسبورتنج في سوبر كرة اليد
  • عرض 9 صورة
    الأهلي وسبورتنج في سوبر كرة اليد
  • عرض 9 صورة
    الأهلي وسبورتنج في سوبر كرة اليد
  • عرض 9 صورة
    الأهلي وسبورتنج في سوبر كرة اليد
  • عرض 9 صورة
    الأهلي وسبورتنج في سوبر كرة اليد
  • عرض 9 صورة
    الأهلي وسبورتنج في سوبر كرة اليد
  • عرض 9 صورة
    الأهلي وسبورتنج في سوبر كرة اليد
  • عرض 9 صورة
    الأهلي وسبورتنج في سوبر كرة اليد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف الاتحاد المصري لكرة اليد جدول مواعيد مباريات ربع نهائي كأس مصر للرجال 2025/2026.

وتقام جميع مباريات ربع نهائي كأس مصر يوم الثلاثاء الموافق 14 أبريل القادم.

وجاءت أبرز مواعيد ربع نهائي كأس مصر، مواجهة النادي الأهلي أمام نظيره سبورتنج، بينما يلاقي نادي الزمالك نظيره الشمس.

وجاءت مواعيد مباريات ربع نهائي كأس مصر كالتالي:

الأهلي ضد سبورتنج - 6 مساء - صالة الأهلي.

هليوبوليس ضد المعادي - 7 مساء - صالة هليوبوليس.

سموحة ضد الأولمبي - 8 مساء - صالة سموحة.

الشمس ضد الزمالك - 8 مساء - صالة الشمس.

وقد تأهل النادي الأهلي إلى ربع النهائي بعد فوزه على على الزهور بنتيجة 39-23، بينما صعد الزمالك إلى دور ربع النهائي بعد فوزه على أصحاب الجياد بنتيجة 31-16.

جدير بالذكر أن الأهلي قد توج بلقب كأس مصر في النسخة الأخيرة 2025، بعد فوزه على الزمالك في النهائي بنتيجة 21-18.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس مصر لكرة اليد كرة اليد كأس مصر الأهلي في كرة اليد موعد مباراة الأهلي في كأس مصر

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أول تعليق من ياسمين عبدالعزيز بعد الظهور مع عبلة كامل في إعلان رمضان 2026
دراما و تليفزيون

أول تعليق من ياسمين عبدالعزيز بعد الظهور مع عبلة كامل في إعلان رمضان 2026
"دموع الفرح بعد القصاص".. كواليس إعدام المتهم بذبح طفل المهندسين بسبب "كيس
حوادث وقضايا

"دموع الفرح بعد القصاص".. كواليس إعدام المتهم بذبح طفل المهندسين بسبب "كيس
رسمياً.. الإفتاء تحدد قيمة زكاة الفطر لرمضان 1445هـ - 2026م
جنة الصائم

رسمياً.. الإفتاء تحدد قيمة زكاة الفطر لرمضان 1445هـ - 2026م
مجلس الأمن يعقد اجتماعا بشأن غزة قبل انعقاد "مجلس السلام" برئاسة ترامب
شئون عربية و دولية

مجلس الأمن يعقد اجتماعا بشأن غزة قبل انعقاد "مجلس السلام" برئاسة ترامب
بعد اختفاء 8 سنوات.. تفاصيل الظهور الأول لـ عبلة كامل في إعلان رمضاني
دراما و تليفزيون

بعد اختفاء 8 سنوات.. تفاصيل الظهور الأول لـ عبلة كامل في إعلان رمضاني

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مواعيد وقنوات مسلسلات رمضان 2026 .. كل ما تحتاج لمتابعة الدراما الرمضانية
رسمياً.. الإفتاء تحدد قيمة زكاة الفطر لرمضان 1445هـ - 2026م
خاص| الحد الأدنى لفدية الصيام هذا العام2026.. أمين الفتوى يوضح
رسالة رمضانية من ترامب: تهنئة وإشادة والتزام ودعاء بالوحدة والسلام
من الفخ الروسي إلى الأسر الأوكراني.. رحلة عرّابة التجنيد الروسية في القاهرة