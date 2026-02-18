بدأت النيابة العامة التحقيق في مقتل محامية وإصابة زوجها بنبروه بالدقهلية، بعد تعرضهما لتعدٍ أسري داخل منزلهما، حيث وصل جثمان المجني عليها وزوجها مصابًا بجروح خطيرة إلى مستشفى نبروه المركزي.

تلقت النيابة العامة بلاغًا بوصول جثمان سيدة تعمل محامية إلى مستشفى نبروه المركزي، وزوجها مصابًا بجروح قطعية في الرأس واليد والحاجب الأيمن.

معاينة مسرح الجريمة والتحقيقات الأولية

انتقلت النيابة لمباشرة التحقيقات، ومناظرة الجثمان، وتبين إصابتها بجروح بفروة الرأس وطعنات بالكتفين. كما عاينت مسرح الواقعة ولم تُسفر المعاينة عن وجود كاميرات أو أجهزة مراقبة رصدت الحادث.

ملابسات الواقعة والخلاف على الأرض

أفاد المجني عليه بوجود خلافات سابقة مع أبناء عمومته على قطعة أرض زراعية، وأنه استلمها تنفيذًا لقرار التمكين الصادر من النيابة. إلا أن أربعة أشقاء اقتحموا المنزل وتعدوا عليه وزوجته بالضرب باستخدام أسلحة بيضاء، مما أودى بحياة زوجته.

ضبط المتهمين والتحقيقات جارية

تم ضبط ثلاثة متهمين واستجوابهم، ووجهت إليهم النيابة تهم القتل العمد والشروع في القتل واستعراض القوة، مع حبسهم احتياطيًا، وضبط وإحضار المتهم الرابع، واتخاذ إجراءات لمنعه من السفر.

أمرت النيابة بندب مصلحة الطب الشرعي لتشريح الجثمان وتحديد سبب الوفاة، وكلفت جهات البحث بإجراء التحريات اللازمة، ويستمر استكمال التحقيقات.