إعلان

بيان عاجل من النيابة العامة بشأن واقعة مقتل محامية نبروه

كتب : أحمد أبو النجا

11:02 م 18/02/2026 تعديل في 11:23 م
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    تشييع جثمان محامية ضحية حكم التمكين بالدقهلية (3)
  • عرض 3 صورة
    تشييع جثمان محامية ضحية حكم التمكين بالدقهلية (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

بدأت النيابة العامة التحقيق في مقتل محامية وإصابة زوجها بنبروه بالدقهلية، بعد تعرضهما لتعدٍ أسري داخل منزلهما، حيث وصل جثمان المجني عليها وزوجها مصابًا بجروح خطيرة إلى مستشفى نبروه المركزي.

تلقت النيابة العامة بلاغًا بوصول جثمان سيدة تعمل محامية إلى مستشفى نبروه المركزي، وزوجها مصابًا بجروح قطعية في الرأس واليد والحاجب الأيمن.

معاينة مسرح الجريمة والتحقيقات الأولية

انتقلت النيابة لمباشرة التحقيقات، ومناظرة الجثمان، وتبين إصابتها بجروح بفروة الرأس وطعنات بالكتفين. كما عاينت مسرح الواقعة ولم تُسفر المعاينة عن وجود كاميرات أو أجهزة مراقبة رصدت الحادث.

ملابسات الواقعة والخلاف على الأرض

أفاد المجني عليه بوجود خلافات سابقة مع أبناء عمومته على قطعة أرض زراعية، وأنه استلمها تنفيذًا لقرار التمكين الصادر من النيابة. إلا أن أربعة أشقاء اقتحموا المنزل وتعدوا عليه وزوجته بالضرب باستخدام أسلحة بيضاء، مما أودى بحياة زوجته.

ضبط المتهمين والتحقيقات جارية

تم ضبط ثلاثة متهمين واستجوابهم، ووجهت إليهم النيابة تهم القتل العمد والشروع في القتل واستعراض القوة، مع حبسهم احتياطيًا، وضبط وإحضار المتهم الرابع، واتخاذ إجراءات لمنعه من السفر.

أمرت النيابة بندب مصلحة الطب الشرعي لتشريح الجثمان وتحديد سبب الوفاة، وكلفت جهات البحث بإجراء التحريات اللازمة، ويستمر استكمال التحقيقات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

النيابة العامة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الصرف بدأ.. خطوات الحصول على منحة رمضان للعمالة غير المنتظمة
أخبار وتقارير

الصرف بدأ.. خطوات الحصول على منحة رمضان للعمالة غير المنتظمة

بعد اختفاء 8 سنوات.. تفاصيل الظهور الأول لـ عبلة كامل في إعلان رمضاني
دراما و تليفزيون

بعد اختفاء 8 سنوات.. تفاصيل الظهور الأول لـ عبلة كامل في إعلان رمضاني

الأزهر يطلق حملة للرد على الشبهات المثارة حول السنة النبوية
أخبار مصر

الأزهر يطلق حملة للرد على الشبهات المثارة حول السنة النبوية

بيان عاجل من النيابة العامة بشأن واقعة مقتل محامية نبروه
حوادث وقضايا

بيان عاجل من النيابة العامة بشأن واقعة مقتل محامية نبروه
سر تأخر تنفيذ المرحلة الثانية من خطة ترامب في غزة؟ توفيق عكاشة يكشف التفاصيل
مصراوى TV

سر تأخر تنفيذ المرحلة الثانية من خطة ترامب في غزة؟ توفيق عكاشة يكشف التفاصيل

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مواعيد وقنوات مسلسلات رمضان 2026 .. كل ما تحتاج لمتابعة الدراما الرمضانية
رسمياً.. الإفتاء تحدد قيمة زكاة الفطر لرمضان 1445هـ - 2026م
خاص| الحد الأدنى لفدية الصيام هذا العام2026.. أمين الفتوى يوضح
رسالة رمضانية من ترامب: تهنئة وإشادة والتزام ودعاء بالوحدة والسلام
من الفخ الروسي إلى الأسر الأوكراني.. رحلة عرّابة التجنيد الروسية في القاهرة