محمد عواد يوجه رسالة للجماهير بمناسبة شهر رمضان (صورة)

كتب : محمد عبد الهادي

11:11 م 18/02/2026

محمد عواد

وجه محمد عواد حارس مرمي نادي الزمالك، رسالة تهنئة للجماهير بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم.

ونشر عواد صورة له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، وأرفق بها تعليق :"كل عام وانتم بخير رمضان كريم".

محمد عواد

ويواجه حارس مرمى الزمالك محمد عواد في الوقت الحالي، أزمة مع فريقه يغيب على إثرها عن المشاركة مع الأبيض.

حيث يأتي سبب الأزمة بعد اعتراض اللاعب على الجلوس بديلًا في إحدي المباريات لزميله محمد صبحي، مما ترتيب عليه استبعاده من التدريبات وتحويله للتحقيق.

