كتب - أحمد أبو النجا:

أمرت النيابة العامة بحبس ثلاثة متهمين في واقعة مقتل "محامية نبروه"، وطعن زوجها حال تنفيذهما حكم قضائي، وأمرت النيابة بضبط وإحضار المتهم الهارب، واتخاذ إجراءات منعه من السفر.

اتهامات تلاحق المتهمين

ووجهت النيابة العامة للمتهمين الثلاثة، اتهامات القتل العمد والشروع في القتل واستعراض القوة.

وقالت النيابة العامة، في بيان رسمي لها اليوم الأربعاء، إن المحامية وصلت إلى المستشفى جثة هامدة، بينما زوجها مصابًا بجروح خطيرة قطعية في الرأس واليد والحاجب الأيمن، إثر تعرضهما لتعدٍ أسري داخل منزلهما.

انتقلت النيابة لمباشرة التحقيقات، ومناظرة الجثمان، وتبين إصابتها بجروح بفروة الرأس وطعنات بالكتفين. كما عاينت مسرح الواقعة ولم تُسفر المعاينة عن وجود كاميرات أو أجهزة مراقبة رصدت الحادث.

أفاد المجني عليه بوجود خلافات سابقة مع أبناء عمومته على قطعة أرض زراعية، وأنه استلمها تنفيذًا لقرار التمكين الصادر من النيابة. إلا أن أربعة أشقاء اقتحموا المنزل وتعدوا عليه وزوجته بالضرب باستخدام أسلحة بيضاء، مما أودى بحياة زوجته.

أُلقي القبض على متهمين واستجوابهم، ووجهت إليهم النيابة تهم القتل العمد والشروع في القتل واستعراض القوة، مع حبسهم احتياطيًا، وضبط وإحضار المتهم الرابع، واتخاذ إجراءات لمنعه من السفر.

أمرت النيابة بندب مصلحة الطب الشرعي لتشريح الجثمان وتحديد سبب الوفاة، وكلفت جهات البحث بإجراء التحريات اللازمة، ويستمر استكمال التحقيقات.